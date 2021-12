Piechowiak: na Expo chcemy pokazać Polskę nowoczesną i atrakcyjną

Podczas Expo w Dubaju chcemy pokazać Polskę nowoczesną, atrakcyjną, uczestniczyć w kreowaniu lepszej przyszłości dla następnych pokoleń – mówił we wtorek podczas Polskiego Dnia wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Uroczystości związane z celebracją Polskiego Dnia rozpoczęły się godzinach popołudniowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele polskiego rządu oraz instytucji państwowych. Stronę rządową reprezentowali m.in. wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Uroczystość otworzył Komisarz Generalny sekcji polskiej EXPO 2020 Dubai Adrian Malinowski. "To co tutaj robimy (na Expo w Dubaju - PAP) to przybliżamy Polskę na bardzo wielu polach. Od pokazywania, jakim wspaniałym narodem jesteśmy, co dobrego możemy wnieść do świata, do jego rozwoju, ale też w jaki sposób chcielibyśmy być częścią współpracy światowej na bardzo wielu polach. Począwszy od współpracy zwykłej - ludzkiej, codziennie, ale skończywszy na tej, która napędza świat do przodu, czyli współpracy gospodarczej" - mówił Malinowski.

Podczas wydarzenia w pawilonie Polskim odbył się m.in. quiz na temat wiedzy o Polsce, pokaz tańca. Pianista Wojciech Kruczek zagrał także krótki recital, na którym grał utwory Fryderyka Chopina.

Po wydarzeniach w Polskim Pawilonie uczestnicy wydarzenia przeszli w pochodzie w centralny punkt Wystawy Światowej w Dubaju, czyli pod kopułę Al Wasl, gdzie na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę oraz odegrano polski hymn. W uroczystości brali również udział przedstawiciele gospodarzy-organizatora Expo w Dubaju.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak podkreślił, że zaszczytem dla naszego kraju jest celebrowanie Dnia Polski na Expo w czasie złotego jubileuszu 50-lecia powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Naszą ambicją w czasie Expo jest zaprezentowanie Emiratom, regionowi a także całej społeczności międzynarodowej tu obecnej, Polski atrakcyjnej, nowoczesnej, chcącej uczestniczyć w kreowaniu lepszej przyszłości dla następnych pokoleń" - podkreślił wiceminister.

Piechowiak podkreślił, że polski pawilon przygotował bogatą ofertę dla odwiedzających Expo. "To ponad 2,5 tys. firm i tysiąc wydarzeń w ciągu 6 miesięcy" - dodał, przypominając, że swoje oferty inwestycyjne będą przedstawiać również poszczególne polskie regiony.

"Każdy region ma ciekawą ofertę gospodarczą, inwestycyjną, turystyczną czy kulturalną dla Emiratów, czy też regionu i mam nadzieję, że dzięki Expo zrodzą się nowe partnerstwa, nowe kontakty, które będą prowadzić do intensyfikacji"- mówił wiceszef resortu rozwoju i technologii.

W trakcie oficjalnych uroczystości wystąpił zespół Golec uOrkiestra.

Dzień Polski zwieńczy koncert muzyki popularnej na największej scenie Expo, czyli Dubai Millenium Amphiteatre.

Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim. Za koordynację udziału Polski w Expo odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

W ciągu 182 dni trwania Expo wystawę ma odwiedzić 18 milionów osób, od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez przedstawicieli biznesu, turystów i mieszkańców Dubaju. Po dwóch miesiącach trwania Wystawy polski pawilon odwiedziło ponad 335 tys. osób.

Motywem przewodnim Wystawy Światowej jest hasło "Connecting minds, Creating the future - Łącząc umysły, tworzymy przyszłość".

Pawilon Polski ma powierzchnię ponad 2000 m kw. z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków. W środku znajduje się artystyczna instalacja multimedialna "Polski Stół", składająca się ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych, wykonanych przez artystów, architektów i inżynierów.

