Piechowiak: Rumunia jest atrakcyjnym krajem dla polskich inwestorów

Rumunia jest ważnym partnerem gospodarczym i atrakcyjnym krajem dla polskich inwestorów - ocenił we wtorek wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Wiceszef MRiT liczy na zwiększenie obecności rumuńskich inwestorów w Polsce.

Jak przekazał we wtorkowej informacji resort rozwoju i technologii rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej między Polską a Rumunią, promocja eksportu, współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza, wsparcie Ukrainy i wpływ wojny na gospodarki były głównymi tematami polsko-rumuńskich konsultacji z udziałem wiceszefa MRiT Grzegorza Piechowiaka oraz wiceministra przedsiębiorczości i turystyki Rumunii Luciana-Ioan Rusa

"Rumunia jest ważnym partnerem gospodarczym i atrakcyjnym krajem dla polskich inwestorów. Liczymy na dalsze wzrosty obrotów handlowych i zwiększenie obecności rumuńskich inwestorów w Polsce" - stwierdził Piechowiak cytowany w informacji resortu. Dodał, że nasze kraje dały się poznać "jako istotne centra europejskiego przemysłu". Zwrócił uwagę na współpracę Polski i Rumunii w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Jak przypomniał resort inwestorami w Funduszu Trójmorza mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. "Ostatnio Fundusz podpisał umowę z operatorem systemu przesyłowego gazu ziemnego w Rumunii dotyczącą współpracy przy budowie planowanej infrastruktury gazowej typu greenfield w Rumunii" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że Rumunia jest "atrakcyjnym krajem dla polskich inwestorów". Cytując dane NBP przypomniano, że wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Rumunii na koniec 2020 r. osiągnęła ok. 835,6 mln euro (na koniec 2019 r. było to 887,3 mln euro). Według danych rumuńskiego rejestru handlowego na koniec grudnia 2020 r. w Rumunii zarejestrowanych było 1260 firm z polskim kapitałem.

Jak przekazało MRiT, Rumunia jest 17. partnerem handlowym Polski, z udziałem 1,5 proc. w obrotach handlowych w 2021 r. Dane za 2021 r. wskazują, że obroty handlowe wzrosły w stosunku do 2020 r. o prawie 20 proc. i wyniosły ok. 8 mld 664 mln euro. Dodano, że polski eksport do Rumunii zwiększył się o 17,5 proc. i wyniósł ponad 5 mld 921 mln euro. Najważniejsze produkty eksportowe to: wyroby przemysłu elektromaszynowego (29,6 proc. udziału; 1 mld 754 mln euro - wzrost o 20 proc.); wyroby przemysłu chemicznego (1 mld 119 mln euro; +29 proc.); artykuły rolno-spożywcze (947,6 mln euro; +5 proc.).

Import rumuńskich towarów do Polski w 2021 r. wzrósł o 25 proc. i wyniósł ponad 2 mld 742 mln euro. Najważniejsze produkty importowe to poduszki powietrzne (spadek o 2 proc.), samochody (wzrost o 5,8 proc.) i polietery (wzrost o 160 proc.) - dodano.

