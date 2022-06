Pieniądze na zielone projekty są. Kluczem jakość projektów

Bank Ochrony Środowiska 37 procent wszystkich udzielonych kredytów traktuje jako zielone. To najwyższy wskaźnik spośród wszystkich polskich banków. Jak wyjaśnia prezes banku Wojciech Hann, bank nadal jest gotów do zwiększania swojego zaangażowania, potrzebuje tylko dobrze przygotowanych projektów, zwłaszcza ze strony podmiotów samorządowych.

Na potrzeby zielonego zwrotu i transformacji energetycznej konieczne jest dobre przygotowanie projektów inwestycyjnych. Dziś jest zbyt wcześnie, żeby odpowiedzieć na pytanie które sektory w najbliższych latach będą generowały największe zapotrzebowanie na finansowanie ze strony instytucji finansowych.

- Pamiętajmy, że w przypadku inwestycji traktowanych umownie jako zielone, ich finansowanie będzie realizowane ze środków publicznych, ale także z rynku komercyjnego. My jako bank musimy mieć dobrze przygotowane projekty, bowiem pieniądze są do dyspozycji. Potrafimy tworzyć konsorcja dla wykorzystania grantów, udzielania gwarancji oraz kredytów. To będzie miało kapitalne znaczenie w przypadku inwestycji realizowanych przez samorządy, na przykład w ciepłownictwo. Możemy ze swej strony zapewnić dla tych przedsięwzięć odpowiednią strukturę finansowania włącznie z kredytem długoterminowym - powiedział prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

Aktualnie dla instytucji finansowych ważne są także założenia zrównoważonego rozwoju. Przy ocenie wniosków o kredyty oceniane są dziś wszystkie skutki środowiskowe i społeczne. Ważne, aby pamiętać o tym, że banki nie zastąpią inwestorów w realizacji niezbędnych zmian w energetyce czy ciepłownictwie, mogą jednak wskazać ścieżkę dojścia do źródeł finansowania. Potrzeby kapitałowe w tych branżach szacowane są na dziesiątki miliardów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat.

Bank Ochrony Środowiska w strukturze wszystkich udzielonych pożyczek 37 procent kredytów dedykował na inwestycje w odnawialne źródła energii i zielony zwrot polskiej gospodarki.

