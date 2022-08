Pieniądze opuszczają Polskę. Bilans obrotów bieżących wciąż na minusie

Ze wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2022 roku wynika, że saldo na rachunku bieżącym było ujemne i wyniosło 6,8 miliarda złotych - poinformował w komunikacie NBP. Dla porównania w maju tego roku deficyt był na poziomie 8,9 miliarda złotych.

Z opublikowanych wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2022 roku wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,8 miliarda złotych. W analogicznym okresie roku minionego saldo rachunku bieżącego było również ujemne i kształtowało się na poziomie 2,1 miliarda złotych.

W czerwcu wartość eksportu towarów wyniosła 130,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 29,9 miliarda złotych (to jest 29,8 procenta) w stosunku do odpowiedniego miesiąca przed rokiem. Import był warty 134,4 miliarda złotych, co oznacza odpowiednio wzrost o 35,3 miliardy złotych i 35,7 procenta.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 31 miliardów, o 5,3 miliarda więcej niż przed rokiem i w ujęciu procentowym odpowiednio plus 20,8 procenta.

- O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,5 miliarda złotych. Dodatkowo oddziaływały wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych na poziomie 1 miliarda oraz pozostałych inwestycji o wartości 1,2 miliarda - czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Negatywny wpływ na eksport miał spadek sprzedaży towarów konsumpcyjnych, trwałego użytku oraz AGD i mebli. Równocześnie wysokie ceny importowanych surowców w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego wpływały na równowagę bilansu płatniczego.

Czerwiec 2022 roku był kolejnym miesiącem, w którym saldo obrotów towarowych było ujemne.

