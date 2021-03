Pieniądze z Tarczy Finansowej zostaną w firmach. Rząd przedłuża pomoc

Najbardziej poturbowanym branżom musimy dalej pomagać, również po pandemii będziemy starali się dalej je wspierać - zapewnił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Sigma. Ogłosił także, że pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie firm, i które miały być w 25 proc. zwrócone, będą mogły pozostać w firmach.

Premier wyraził przekonanie, że wobec szalejącej trzeciej fali pandemii trzeba przeznaczać nowe środki na wsparcie miejsc pracy, na ratowanie polskich przedsiębiorców.

W marcu rząd przeznaczy kolejne 4,5 mld zł na wsparcie dla firm, dodatkowo umorzy zwrot pomocy z zeszłego roku dla około 50 rodzajów działalności - zapowiedział.

Ogłosił także, że firmy nie będą musiały zwracać pieniędzy, które w zeszłym roku zostały przeznaczone na ich ratowanie i miały być w 25 proc. zwrócone.

"Podjąłem decyzję, że w marcu będziemy kontynuować program wsparcia" - stwierdził Morawiecki podczas wizyty w firmie Sigma w Jastkowie (Lubelskie). Jak podkreślił, trzecia fala epidemii jest groźna dla życia, zdrowia, ale też i dla gospodarki.



Jak mówił, w nowej puli pomocy znajdzie się 1 mld zł na zwolnienia ze składek na ZUS, ok. 0,5 mld na postojowe i dopłaty do wynagrodzeń, a także 1 mld zł bezzwrotnych dotacji dla małych firm i mikrofirm.

Premier zaznaczył, że chodzi o to, by "przechować wartość polskiej gospodarki". "Jestem przekonany, że razem z pracownikami i przedsiębiorcami my tę wartość polskiej gospodarki przechowamy" - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że wiosną lub późniejszą wiosną tego roku "będą coraz lepsze wiadomości również z tego frontu epidemicznego".

"Dzięki temu przechowaniu wartości, jaką jest polska gospodarka, będziemy gotowi do skoku" - stwierdził premier.

"Tym najbardziej poturbowanym branżom musimy dalej pomagać. I dlatego na marzec zadecydowałem o przeznaczeniu kolejnych wielu mld zł na wsparcie dla tych branż, którym naprawdę bardzo, bardzo jest ciężko" - powiedział Morawiecki. Dodał, że również po pandemii rząd będzie się starał "dalej im pomagać, dalej je wspierać".

