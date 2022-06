Pierwsza bezpośrednia inwestycja funduszu kapitałowego PKN Orlen

Orlen Venture Capital (Orlen VC) samodzielnie objął nową emisję akcji firmy ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. To pierwsza bezpośrednia inwestycja funduszu kapitałowego koncernu. W 10 lat chce on zainwestować ok. 100 mln euro w spółki technologiczne.

Informując w czwartek o samodzielnym objęciu przez Orlen VC nowej emisji akcji firmy ICsec, PKN Orlen podkreślił, że "inwestycja jest częścią strategii koncernu, która zakłada inwestycje w spółki z autorskimi rozwiązaniami o potencjale międzynarodowym". Jak podał koncern, ICsec to polski producent systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że Orlen VC to największy korporacyjny fundusz venture capital w Polsce. "W ciągu 10 lat chcemy zainwestować ok. 100 mln euro w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania" - zaznaczył Obajtek.

Jak dodał, ICsec, czyli pierwsza bezpośrednia inwestycja funduszu kapitałowego koncernu to spółka, która jest "jednym z najbardziej perspektywicznych dostawców tego typu rozwiązań". "Inwestycje w nowe obszary pozwolą na wymianę wiedzy i technologii, przyczyniając się do realizacji strategii koncernu" - ocenił prezes PKN Orlen, cytowany w informacji prasowej.

Koncern wyjaśnił, że ICsec oferuje rozwiązania do wykrywania anomalii i cyberzagrożeń w sieciach automatyki przemysłowej i w swojej działalności skupia się na bezpieczeństwie automatyki przemysłowej, które m.in. w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej wskazano jako jeden z kluczowych obszarów zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

"System budowany od kilku lat, działa w polskiej infrastrukturze przemysłowej i skutecznie monitoruje sieci przemysłowe" - podkreślił PKN Orlen. Zauważył przy tym, że rynek cyberbezpieczeństwa jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie i na świecie.

"PKN Orlen, podobnie jak największe koncerny przemysłowe, obserwuje znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo, wydarzenia z ostatnich miesięcy skokowo zwiększyły zapotrzebowanie na tego typu usługi zarówno w Europie, jak i w Polsce" - stwierdził koncern.

Prezes ICsec Robert Juszczyk przyznał, że spółka ta koncentruje się obecnie na nawiązaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi w Polsce i za granicą. "Nasze rozwiązania są w stanie zapewnić podwyższony poziom bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w infrastrukturze krytycznej, która jest priorytetem na całym świecie" - dodał.

Prezes ICsec podziękował za zaufanie zespołowi Orlen VC. "Jednocześnie cieszymy się, że ICsec, działający w branży cyberbezpieczeństwa, jest pierwszą spółką, w którą bezpośrednio zainwestował Orlen VC" - oświadczył Juszczyk.

PKN Orlen zaznaczył, że cyberbezpieczeństwo to nie jedyny obszar zainteresowania Orlen VC, wśród nich znajdują się bowiem również takie branże, jak: petrochemia, energetyka - transformacja, efektywność, digitalizacja, odnawialne źródła energii i magazynowanie, a także gospodarka o obiegu zamkniętym - recycling i gospodarowanie odpadami, oraz nowoczesny detal - automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki.

Koncern dodał, iż Orlen VC jest też zainteresowany segmentem biopaliw drugiej generacji, nowoczesnych materiałów, jak również nowej mobilności, cyfryzacja - software, IOT oraz rozwiązaniami w ramach przemysłu 4.0.

Jeszcze w maju prezes Orlen VC Anna Pieniążek informowała, że finalizowane są tam trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie, które obejmować będą obszary katalizy w chemii, robotyki przemysłowej oraz cyberbezpieczeństwa. Jak wówczas podkreśliła, Orlen VC "jest trzecim ogniwem ekosystemu w innowacjach" Grupy Orlen, które tworzą także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz Program Orlen Skylight Accelerator.

PKN Orlen ogłosił powołanie Orlen VC w marcu tego roku jako podmiotu do inwestowania w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania. Dotychczas Orlen VC, w ramach tzw. inwestycji pośrednich, inwestując 10 mln euro, został partnerem Emerald Technology Ventures' Industrial Fund, lidera w prowadzeniu inwestycji VC w obszarze innowacyjnych technologii.

