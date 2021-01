Pierwsza recesja w Polsce od trzech dekad

Polska gospodarka skurczyła się o 2,8 proc. – wynika z tzw. szybkiego szacunku PKB Głównego Urzędu Statystycznego. To wbrew pozorom nie jest taka zła wiadomość – biorąc pod uwagę ekstremalną sytuację związaną z pandemią mogło być znacznie gorzej.

Skąd ta recesja

Dlaczego recesja taka płytka

Co dalej?

Na to, ze poziom recesji jest w sumie miłym zaskoczeniem wskazują również ekonomiści ING Banku Śłąskiego.- Całoroczne PKB (-2,8proc.) pokazuje lepszy wynik od większości prognoz formułowanych po wybuchu pandemii. To fenomen również innych gospodarek, podobnie jak rosnąca odporność na Covid jaką pokazują dane za kwartał. Komponenty sugerują, że w czwartym kwartale spadła tylko o 3 proc. – jedną trzecią tego co w szokowym drugim kwartale (-10,9 proc.) - podkreślają.Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut wskazywał, że jest to niezły wynik także w porównaniu do naszego najbliższego otoczenia gospodarczego. – Warto odnotować, że ten spadek był mniejszy niż w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie szacunki mówią o średnim spadku PKB 7,4 proc. – stwierdził. Nasz najważniejszy partner handlowy i największa gospodarka na kontynencie, czyli Niemcy, zaliczyły spadek o 5 proc.- Mimo skrajnie trudnych okoliczności, zamrożenia części gospodarki i lockdownów – polskie PKB w 2020 r. spadło jedynie o 2.8 proc.. To dobry wynik na tle krajów UE, który pozwala nam z większym optymizmem patrzeć w przyszłość – oceniał na twitterze wicepremier Jarosław Gowin.Polską (ale światową) gospodarkę zmroziła epidemia COVID-19. Epidemiczne obostrzenia objęły wiele branż – wiosną zamknięte było większość sklepów i punktów usługowych, zamarła gastronomia i hotelarstwo, a na dodatek w pierwszej fazie pandemii doszły jeszcze kłopoty z łańcuchami dostaw na skutek zamykanych przez kolejne kraje granic. To dla gospodarki był szok – jak przypominał prezes GUS produkcja sprzedana przemysłu spadła w kwietniu o 25 proc. w ujęciu rocznym. Takie straty niełatwo było odrobić, tym bardziej, że jesienią przyszła druga fala koronawirusa, a z nią kolejne obostrzenia.Skoro sklepy były zamknięte, to spadła konsumpcja, która w ostatnich latach była jednym z głównych motorów wzrostu. Wydatki gospodarstw domowych spadły w skali roku o 3 proc. Sprzedaż detaliczna spadła w skali roku o 3,8 proc., chociaż można zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie druga fala pandemii ubiegły roku kończylibyśmy na plusie, jeśli chodzi o ten wskaźnik.To wywołało również inny skutek – niepewność co do przyszłości zmroziła inwestycje. Jak podał GUS w ubiegłym roku były one o 8,4 proc., niższe niż rok wcześniej. Stopa inwestycji była najniższa od lat 90. I wyniosła 17,1 proc. To zła (chociaż nie zaskakująca) wiadomość, bo to właśnie inwestycje tworzą nasz wzrost w przyszłości.Nie było wprawdzie katastrofy na rynku pracy, ale widoczny w poprzednich latach pozytywny trend bardzo mocno wyhamował. Jak poinformował prezes GUS, zatrudnienie w ubiegłym roku spadło o 1,8 proc. po siedmiu latach nieprzerwanego wzrostu. Liczba rejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 180 tys. i przekroczyła milion.Recesja byłaby jeszcze płytsza (a może udałoby się nawet jej uniknąć) gdyby nie druga fala pandemii, która ponownie zamroziła gospodarkę pod koniec roku. - Roczny wynik implikuje spadek aktywności o 2,9 proc. rok do roku w czwartym kwartale. Szacujemy, że wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych były niższe o 3 proc. z uwagi na brak możliwości korzystania z usług. Najsłabszymi sektorami dalej pozostaje turystyka i gastronomia oraz usługi rekreacyjne. Łączny udział tych branż w PKB stanowi niecałe 2 proc.. Należy spodziewać się jednak, że obroty w poszczególnych działach będą nawet o 60-90 proc. niższe niż rok temu - komentował Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego- Koniec roku najprawdopodobniej dalej przyniesie dwucyfrowe osłabienie inwestycji - prognozujemy spadek o 10,8 proc. Wzrost produkcji budowlano-montażowej sugeruje wyższe nakłady publiczne niż w poprzednich kwartałach. Wydatki przedsiębiorstw dalej jednak pozostaną niskie - dodał.Po pierwsze gospodarkę ratował eksport (dane na koniec roku GUS poda w lutym). Nawet turbulencje w zachodnich gospodarkach nie wyhamowały tego trendu – okazało się ponownie, że polskie firmy mogą być pewnym, konkurencyjnym i w wielu przypadkach wciąż tańszym dostawcą, co w warunkach recesji na zachodzie było czynnikiem decydującym.Drugim czynnikiem, który zdecydował o tym, że recesja w Polsce jest znacznie płytsza niż w innych krajach była bezprecedensowa skala pomocy rządowej – zwłaszcza w pierwszej fali pandemii. To dzięki tarczom udało się uniknąć znacznego wzrostu bezrobocia, i podtrzymać poziom dochodów gospodarstw domowych, co zapobiegło większym spadkom konsumpcji (bo spadek miał źródła podażowe – zamknięte sklepy i usługi, a nie popytowe – brak pieniędzy) i umożliwiły jej szybką odbudowę w letniej przerwie między lockdownami.- Uważam, że decydującym czynnikiem relatywnie mniejszej skali recesji, jest to, że w okresie pandemii - głównie za sprawą działań antykryzysowych rządu - nie doszło do wzrostu bezrobocia i upadłości firm. To wzmocniło zaufanie i spowodowało, że nie doszło do załamania konsumpcji. Wydatki konsumenckie są wciąż na stabilnym poziomie. A to właśnie konsumpcja podtrzymuje obecnie wzrost gospodarczy – mówił w niedawnym wywiadzie dla wnp.pl prezes PFR Paweł Borys.- Drugim czynnikiem była polityka walutowa prowadzona w tym okresie, ukierunkowana na nieco słabszego złotego, co wspierało eksport, który dziś pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Dynamika importu jest obecnie znacznie gorsza niż eksportu - dodawał.Mimo pierwszej od trzech dekad recesji ekonomiści patrzą w ten rok z optymizmem oczekując szybkiego odbicia gospodarki. - W 2021 oczekujemy dynamicznego odbicia w tempie przekraczającym 4 proc. – przewidują ekonomiści Banku Pekao.Jeszcze bardziej optymistyczny jest główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, który uważa, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 4,9 proc. Ekonomiści ING Banku Śłaskiego stawiają natomiast na 4,5 proc.Sporego odbicia oczekuje również Jakub Rybacki z PIE. - Prognozujemy, że Polska gospodarka zakończy rok 2021 wzrostem o 4,2 proc. – przewiduje, przestrzegając jednak, że droga do takiego wyniku będzie, przynajmniej na początku roku, dość wyboista.- Spodziewamy się niewielkich zmian w I kwartale. Prognozujemy, że PKB dalej będzie niższe o 2 proc rok do roku, a dynamika wydatków konsumpcyjnych będzie zbliżona do poprzedniego kwartału. Szacujemy, że styczeń przyniesie 8 proc. spadek sprzedaży detalicznej, ujemne wyniki dalej będą widoczne także w lutym pomimo ponownego otwarcia galerii handlowych – twierdzi ekonomista.- Najprawdopodobniej nieco mniejsze będzie natomiast osłabienie inwestycji – prognozujemy spadek 6 proc. rok do roku. Poprawa dalej widoczna będzie głównie w przypadku projektówinfrastrukturalnych. Polską gospodarkę wspierać będzie eksport netto – przemysł powinien dalej osiągać wysokie stopy wzrostu, nawet pomimo niesprzyjających efektów kalendarzowych - dodaje.