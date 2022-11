Pierwsza w sieci PKN Orlen ultraszybka stacja ładowania aut elektrycznych

PKN Orlen uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW. Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w ok. 20 minut. To aż o dwie trzecie szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW.

Informując w środę o swej pierwszej ultraszybkiej stacji dla aut elektrycznych, PKN Orlen wyjaśnił, iż można z niej korzystać na autostradzie A1 - na MOP Machnacz Południe. Urządzenie firmy Ekoenergetyka-Polska, jak podał koncern, "zostało wyposażone w złącza zgodne ze wszystkimi dostępnymi na polskim rynku modelami samochodów elektrycznych".

"PKN Orlen uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW. Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w ok. 20 minut. To aż o dwie trzecie szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW. Zgodnie ze strategią, w sieci Orlen powstaną kolejne tego typu urządzenia" - ogłosił koncern. Dodał przy tym, że do 2030 r. Grupa Orlen będzie dysponowała co najmniej 1000 stacji ładowania w Polsce, w tym o mocy 150-350 kW.

Odnosząc się do możliwości pierwszej ultraszybkiej stacji ładowania na MOP Machnacz Południe, PKN Orlen wyjaśnił, że "korzystając z aplikacji mobilnej Orlen Charge można uzyskać informację o dostępności złączy oraz monitorować bieżącą sesję ładowania".

Jak przypomniał koncern, w Polsce Grupa Orlen posiada ponad 300 stacji o mocy do 50 kW i 160 urządzeń o mocy 50-150 kW. "Rozszerzenie oferty o ultraszybkie ładowarki to odpowiedź na rosnące potrzeby klientów z rynku e-mobility. Biorąc pod uwagę wzrost popularności samochodów elektrycznych oraz rosnący potencjał kolejnych modeli, koncern zainwestował w innowacyjne stacje ładowania o dużej mocy" - podkreślono w informacji.

PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, że "podobnie jak wcześniej całe otoczenie rynkowe, wprowadzi także aktualizację cennika na ładowanie aut elektrycznych". "Nowe ceny obowiązywać będą od 22 listopada" - wyjaśnił koncern. Według niego, "szczegóły oferty niebawem dostępne będą na stronie: https://orlencharge.pl/ oraz w aplikacji Orlen Charge".

