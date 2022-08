Pierwsze kwalifikowane składy węgla PGG w Iławie, Brzesku, Proszowicach i Uhercach Mineralnych

Pierwsze cztery składy w ramach tworzonej przez Polską Grupę Górniczą sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) rozpoczynają we wtorek działalność w Iławie (Warmińsko-mazurskie), Brzesku i Proszowicach (Małopolskie) oraz Uhercach Mineralnych (Podkarpackie) - podała PGG.

Dzięki sieci KDW, która docelowo ma objąć cały kraj, nabywcy węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej będą mogli odebrać zakupione paliwo już nie tylko bezpośrednio w kopalniach, ale też w kwalifikowanych składach. Wkrótce przybędzie ponad 20 kolejnych takich miejsc.

"W następnych dniach kolejnych ponad 20 dostawców PGG pojawi się m.in. w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Docelowo sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju" - poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Przygotowania do stworzenia sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla trwały od kilku miesięcy, a nabór partnerów do prowadzenia składów ogłoszono w czerwcu. Wcześniej szacowano, że w całej Polsce będzie ok. stu KDW.

Kwalifikowani dostawcy będą przewozić węgiel kupiony przez klientów w sklepie internetowym, do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania nabywców i wydawać surowiec finalnym odbiorcom. Ułatwi to klientom odbiór zamówionego surowca bez konieczności samodzielnego organizowania transportu.

PGG zapewnia, że wybór partnerów do sieci KDW miał charakter otwarty i transparentny - każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy.

Ogłaszając w czerwcu br. nabór na kwalifikowanych dostawców spółka postawiła wymagania: partnerzy PGG muszą dysponować m.in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odbierać z kopalni węgiel i dostarczać odbiorcom finalnym.

W ostatnich tygodniach PGG poprawiała funkcjonalności swojego e-sklepu dla odbiorców indywidualnych, podniosła jednak też cenę (o ok. 20 proc.) i obniżyła limit jednorazowego zakupu w swoim sklepie z 5 do 3 ton.

Od początku roku w e-sklepie PGG zaopatrzyło się w opał w ponad 190 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło w tym czasie ok. 800 tys. ton węgla w cenie producenta. Powszechnie dostępny sklep internetowy ma pozostać dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego z PGG dla gospodarstw domowych.

