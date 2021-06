Pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku

Jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku będziemy prowadzili dystrybucję środków z KPO i organizowali konkursy, m.in. w zakresie wsparcia przedsiębiorców - zadeklarował w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Buda, pytany w Programie 3 Polskiego Radia o to, czy w 2029 r. Polska stanie się płatnikiem netto w Unii Europejskiej, ocenił, że sytuacja taka byłaby możliwa, jeśli nasz kraj znajdzie się na poziomie rozwojowym krajów Europy Zachodniej, mierzonym parametrami ekonomicznymi, takimi jak PKB czy zamożność w przeliczeniu na mieszkańca.

Jego zdaniem "to perspektywa być może 10 lat".

"Taka ścieżka nas interesuje i takie tempo. Prezentujemy to w Polskim Ładzie i KPO" - powiedział wiceminister. Jak wyjaśnił, jeśli Polska stanie się płatnikiem netto w UE, będzie wówczas więcej pieniędzy wpłacać do wspólnej, unijnej kasy, niż otrzymywać zwrotnie środków z niej pochodzących.

Odpowiadając na pytanie o to, czy pierwsze środki z łącznej kwoty 770 mld zł, przewidzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, trafią do Polski jeszcze w tym roku, Buda powiedział: "Jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku będziemy prowadzili dystrybucję środków z KPO i organizowali konkursy, m.in. w zakresie wsparcia przedsiębiorców".

Jak dodał, obecnie ws. KPO trwają prace po stronie Unii Europejskiej.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

