Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężne

We wtorek (3 stycznia) rozpoczyna się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Inaczej niż w ostatnich latach będzie to posiedzenie dwudniowe, które zakończy się w środę (4 stycznia).

We wtorek zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która będzie decydować o stopach procentowych. Będzie to pierwsze posiedzenie RPP w 2023 roku i pierwsze od dawna posiedzenie dwudniowe.

Dwudniowe posiedzenia RPP były standardem przed wybuchem pandemii. Jednak od marca 2020 r. posiedzenia są jednodniowe, co - jak tłumaczyli członkowie RPP, w tym prezes Adam Glapiński - wynikało z właśnie z ograniczeń pandemicznych. Warto dodać, że pierwsze posiedzenie RPP w marcu 2020 r. było jeszcze dwudniowe, dopiero kolejne, zwołane na 17 marca, było już jednodniowe. Potem już wszystkie kolejne posiedzenia - aż do końca 2022 r. - były jednodniowe.

Zdaniem ekonomistów, RPP na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu nie podejmie decyzji o zmianie stóp procentowych. RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w żadnym z trzech ostatnich miesięcy 2022 r. Ostatnia podwyżka stóp nastąpiła we wrześniu - i była to 11 podwyżka. Cykl podwyżek stóp zaczął się w październiku 2021 i od tamtego miesiąca RPP praktycznie co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia 2022 r., kiedy ze względy na okres urlopowy rada się nie zebrała) podnosiła stopy. W rezultacie główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl