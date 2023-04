Pierwszy dzień EEC 2023 za nami. Wśród gości wicepremier Ukrainy

W pierwszym dniu kongresu wzięli udział m.in. Julia Svyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy i minister gospodarki, Johannes Hahn, komisarz UE ds. budżetu i administracji, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii oraz Jerzy Buzek, były szef Parlamentu Europejskiego.

XV Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w dniach 24-26 kwietnia w Katowicach. W jego programie jest aż 170 debat i paneli dyskusyjnych. Na kongres zarejestrowało się ponad 11 tys. uczestników stacjonarnych i ponad 600 przedstawicieli mediów.

Debata inauguracyjna kongresu była poświęcona „Nowej gospodarce w nowym świecie”. Skupiła się ona na odbudowie gospodarki, walce z inflacją oraz bezpieczeństwie energetycznym i żywnościowym.

- Geopolityka wpływa na gospodarkę. Chcemy to przedyskutować. Przed nami ogromne wyzwania, takie jak Zielony Ład, inflacja czy łańcuchy dostaw – mówił podczas tej debaty Jerzy Buzek.

– Silną potrzebę wymiany myśli, wspólnego poszukiwania rozwiązań trzeba realizować na kongresie. O potrzebie tego dialogu przekonuje skala wydarzenia – blisko 11 tysięcy gości, którzy zdecydowali się przyjechać do Katowic, obok tych, którzy uczestniczą w Kongresie online – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego otwierając wydarzenie.

Wojciech Kuśpik podkreślił także, że fundamentem gospodarki zostaje dialog, szczególnie w czasach niestabilności. – Dlatego zachęcam do wsłuchania się w niego, zwłaszcza w głos biznesu – oznajmił.

Geopolityka znów zaczęła wpływać na gospodarkę

„Nowa europejska gospodarka w nowym świecie” to tytuł sesji inauguracyjnej, która nastąpiła po otwarciu kongresu. Jej głównymi tematami były odbudowa gospodarki, walka z inflacją oraz bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.

– Geopolityka wpływa na gospodarkę. Chcemy to przedyskutować. Przed nami ogromne wyzwania, takie jak Zielony Ład. Cztery lata temu podjęto decyzję, że Zielony Ład to nasz wspólny cywilizacyjny europejski projekt. Teraz przyłączyły się do tego Stany Zjednoczone. Neutralność klimatyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, bezpieczeństwo energetyczne to także nasze wyzwania. Kolejnymi problemami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są inflacja i łańcuchy dostaw – mówił Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier polskiego rządu w latach 1997-2001 i przewodniczący Rady EEC.

- Ale najważniejsza jest obecnie agresja rosyjska na Ukrainę i przekonanie, abyśmy byli cały czas gotowi na pomoc – dodał.

– Musimy reagować na sytuacje, które się pojawiają - powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. - COVID19 doprowadził do rewolucji na rynku pracy związanej z pracą zdalną – z myśleniem, regulacjami i podejściem pracodawców do tego. Wojna w Ukrainie spowodowała, że otworzyliśmy się jako naród na emigrację i widzimy, że sukces państwa może polegać także na pracownikach z zewnątrz. Musimy się zastanowić, jak naszą europejską gospodarkę uczynić i utrzymać konkurencyjną. Musimy w najbardziej newralgicznych dziedzinach czynić wyjątki od dogmatu, jakim jest polityka klimatyczna.

– Dziś polityka państwowa, nie tylko Polski, ma charakter polityki interwencyjnej. Zderzamy się z wyzwaniami całkowicie od nas niezależnymi, które przewracają polityki średnio- i długoterminowe konstruowane przed 2020 r. – uzupełnił Buda.

Przyszłość świata i jego gospodarki zależą od wyniku wojny w Ukrainie

Wokół zmian, które czekają Europę po zakończeniu wojny, skupiała swoje wypowiedzi Julia Svyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy i minister gospodarki tego kraju.

– Przyszłość świata zależy od losów wojny w Ukrainie - powiedziała. - Od tego zależy również światowa gospodarka. Ukraina musi zwyciężyć, aby zabezpieczyć przyszłość Europy i całego wolnego świata.

– My Europejczycy często boimy się ryzyka – podkreślał Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji. - W USA inwestycje często finansowane są z prywatnych środków. U nas zajmują się tym głównie banki. Musimy budować odporną gospodarkę. Musimy wyciągnąć lekcję z bolesnych wydarzeń, m.in. z wojny z Ukrainy. Dywersyfikacja leży w interesie obywateli UE.

– Gdy pojawia się kryzys, to udaje nam się szybko reagować i to w sposób zrównoważony - przekonywał Johannes Hahn. - W 2020 roku dyskutowaliśmy sprawę budżetu, a gdy pojawiła się pandemia, udało nam się ustalić założenia budżetu, aby jak najszybciej stanąć po pandemii na nogi oraz aby potem budować bardziej odporną gospodarkę europejską. Weźmy pod uwagę to, że Europa staje się coraz mniej istotna z punktu widzenia gospodarki globalnej.

Hahn stwierdził też m.in., że Unia Europejska musi zdywersyfikować swoje dostawy.

Infrastruktura transportowa Polski – było źle, ale się poprawiamy

Jedna z debat pierwszego dnia kongresu była poświęcona sankcjom gospodarczym, w tym sankcjom wymierzonym w Rosję.

– Coraz trudniej uchwalać nowe sankcje. Każde z państw ma jakiś interes z wyjęcia jakichś grup spod sankcji – argumentował Piotr Jaśkiewicz, counsel z firmyu Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.– Każde państwo powinno wprowadzić karę za nieprzestrzeganie sankcji i kontrolować ich przestrzeganie.

Podczas panelu „Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach” Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podkreślił, że Polska ma ambicje nie tylko realizować swoje zobowiązania w ramach rozwoju europejskich sieci transportowych w ramach TEN-T, ale także odpowiedzieć na wyzwania, które wynikają z agresji Rosji na Ukrainę. Minister podkreślił, że jeśli chodzi o realizację TEN-T do 2030 r., to "jesteśmy mocno zaawansowani".

Teraz należy się skupiać na projektach, które jeszcze kilka lat temu – jak powiedział minister – budziły uśmiech na twarzy. Wskazał tutaj na budowę Via Carpatia i tzw. szlak Trójmorza, łączące północ z południem Europy.

– Wyzwania, które otwiera sytuacja na Ukrainie, to właśnie szlak Trójmorza, szlak Via Carpatia wraz z jego odnogami – zaznaczył minister. - To konieczność realizacji nie tylko VIa Carpatii, ale Rail Carpatia, w porozumieniu z Rumunią i Litwą i Słowakami, bardzo ważnego szlaku kolejowego, który uaktywni kierunki transportowe północ-południe. To wyzwania, które stoją przed nami.

Prof. Halina Brdulak z SGH w Warszawie, członek Rady Programowej przy ONZ GCP, była mniej optymistyczna. Odwołała się do raportu z 2022 r., w którym oceniono jakość infrastruktury logistycznej w 69. krajach. Polska znalazła się w nim na 43. miejscu.

– Ocenie podlegała nie tylko jakość, ale także m.in. gęstość dróg, czas oczekiwania na lotnisku, bezpieczeństwo, a także to, czy jest zielona, a więc czy spełnia oczekiwania ekologiczne. Niestety, przesuwamy się w dół – skomentowała Brdulak.

Chodziło zarówno o główną sieć transportową, czyli linie kolejowe i drogi, ale również magazyny, infrastrukturę informatyczną i technologiczną. – Z perspektywy przyszłości wydaje się, że będzie ona lepsza i ten spadek odnotowany w raporcie zostanie zatrzymany, a te elementy, które składają się na sieć logistyczną, ulegną poprawie. Ale jeszcze długa droga przed nami, gdzie kluczowe będą kwestie finansowe – podkreśliła ekspertka.

Wojna nie zatrzymała transformacji energetycznej, tylko ją spowolniła

O ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta mówił podczas sesji poświęconej finansowaniu systemu ochrony zdrowia na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC2023) minister zdrowia Adam Niedzielski.

– W nowej wersji ustawa o jakości skupi się przede wszystkim na tym, żeby mieć podstawy prawne do płacenia za jakość, do jej mierzenia i rozliczania przez NFZ – zaznaczył Adam Niedzielski.

– To jest temat, którego nie mogę odpuścić, bo jest zbyt ważny dla pacjentów - przyznał minister zdrowia – Postawiliśmy gwarancję dla wynagrodzeń medyków. Teraz pacjenci muszą poczuć, że są beneficjentami tej zmiany – dodał.

Podczas sesji „W kierunku zielonej gospodarki” Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021 wskazał, że mamy do czynienia z gwałtowną zmianą, jeśli chodzi o technologie wytwarzania energii. To pochodna rozwoju technologii, ale i działań w kierunku ekologii.

Szef Veolii w Polsce Frédéric Faroche na pytanie, czy wojna w Ukranie nie zatrzymała marszu w kierunku zielonej gospodarki, odpowiedział, że trochę go spowolniła, ale jednak nie zatrzymała. – Rok temu obawy były większe, nasze działania oszczędnościowe przyniosły jednak efekty – dodał.

– To nie tylko wojna, ale cała grupa czynników, które zmieniają otoczenie, w którym funkcjonujemy i wpływają na transformację. Musimy choćby powiedzieć o zmianach mentalności młodych ludzi, którzy będą za chwilę wchodzili do firm i którzy nie chcą już wspierać spółek działających w oparciu o tradycyjne technologie – zauważył prezes Grenevii Mirosław Bendzera.

Podczas pierwszego dnia kongresu uczestnicy mogli wziąć udział również w sesjach dotyczących m.in.: globalnej rywalizacji firm z Europy Centralnej, siły ukraińskich kobiet, transformacji sektora energii, zielonych miast i regionów, sztucznej inteligencji, metaverse, cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa.

