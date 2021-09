Pierwszy kraj na świecie przyjął bitcoina jako oficjalną walutę

Salwador jako pierwszy kraj na świecie przyjął we wtorek bitcoina jako oficjalną walutę. Zdaniem zwolenników obniży to prowizję od miliardów dolarów przesyłanych do kraju z zagranicy, ale zdaniem krytyków może ułatwić pranie brudnych pieniędzy.

Uczynienie z bitcoina oficjalnej waluty oznacza, że będzie on musiał być honorowany jako środek płatniczy obok amerykańskiego dolara, który został oficjalną walutą Salwadoru w 2001 roku.

Zwolennikiem przyjęcia bitcoina był 40-letni prezydent kraju Nayib Bukele, który argumentował, że dzięki temu Salwadorczycy zaoszczędzą rocznie około 400 mln USD, które - jak szacuje rząd - są wydawane na prowizje od przelewów, a jednocześnie umożliwi to dostęp do usług finansowych osobom niekorzystającym z banków.

Z sondaży wynika, że Salwadorczycy są świadomi płynności kursu bitcoina, który potrafi bardzo stracić na wartości w ciągu jednego dnia. Aby zachęcić sceptyków, Bukele obiecał każdemu obywatelowi, który skorzysta z rządowego portfela cyfrowego, 30 USD w bitcoinach. Kilka godzin później kurs bitcoina spadł o 4 proc.

