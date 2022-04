Pierwszy kwartał 2022: faktoring dynamicznie rośnie

O blisko jedną trzecią, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, urosła branża faktoringowa w pierwszym kwartale tego roku. Jak informuje Polski Związek Faktorów (PZF), firmy do niego należące, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku nabyły wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To aż 32,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. - To rekordowe tempo rozwoju w historii sektora – wskazuje PZF.

- Imponujące wyniki branży na początku tego roku to zapowiedź, że cały rok może być dla sektora najlepszy w historii – prognozuje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

- Aby sfinansować zwiększone wydatki, firmy poszukują zewnętrznych źródeł gotówki, np. na rynku poza bankowym, który jest dużo lepiej dostosowany do ich potrzeb niż oferta banków – uzasadnia dane o wzroście faktoringu prezes firmy PragmaGO.

- Faktoring jest rozwiązaniem sprawdzonym w czasie koniunktury i dekoniunktury, bo oferuje w ramach jednej umowy pakiet usług dodatkowych do finansowania – zwraca uwagę Tomasz Mazurkiewicz, prezes ING Commercial Finance Polska.

Korzystanie z faktoringu przez polskie firmy odnotowuje stały, a do tego dynamiczny, wzrost. Już po trzecim kwartale 2021 roku wyniki tej usługi wskazywały, że obroty zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów firm przekroczyły 250 miliardów złotych. W analogicznym momencie 2020 roku wynosiły one zaś około 200 miliardów złotych.

O ponad 30 procent więcej niż rok temu

Teraz związek prezentuje wyniki faktoringu w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Wynika z nich, że branża faktoringowa notuje wzrost o blisko jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zajmujące się faktoringiem firmy nabyły wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł, wobec 79,1 mld w pierwszym kwartale 2021 roku.

– Usługa pozwala w sposób bardzo elastyczny i w trybie natychmiastowym zamienić należności na gotówkę. Ma to ogromne znaczenie dla naszych klientów funkcjonujących w trudnym otoczeniu i borykających się m.in. z galopującą inflacją. Wzrost cen towarów i usług, oprócz naturalnego rozwoju branży, niewątpliwie przyczynił się także do rekordowych wyników branży – w ten sposób Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, tłumaczy odczuwalny, rosnący popyt na tę usługę wśród polskich przedsiębiorców.

Wypadkowa kilku czynników

Z zaprezentowanych przez Związek danych wynika też, że z usług faktoringowych korzysta obecnie prawie 21 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 5,5 mln faktur.

- Te rekordy to wypadkowa kilku czynników – uważa Tomasz Mazurkiewicz, prezes ING Commercial Finance Polska – jednej z największych firm świadczących usługę faktoringu w Polsce. - Przede wszystkim zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy spowodowane „wygaśnięciem” rządowych dopłat i ułatwień zawartych w tarczach anty covidowych – dodaje. Według niego, kolejnym czynnikiem jest suma dwóch zdarzeń. Wymienia tu naukę płynącą dla wszystkich przedsiębiorstw z przerwanych łańcuchów dostaw w wyniku globalego lockdownu covidowego i, co za tym idzie wzrostu, cen towarów, a więc również chęci zwiększenia zapasów oraz agresję Rosji na Ukrainę, która jeszcze bardziej spotęgowała chęć zabezpieczenia się przed kolejnym naruszeniem łańcuchów dostaw i ich skutkiem dla przedsiębiorców. - Istotnym czynnikiem, o którym nie sposób nie wspomnieć, a który ma, jak wiemy, istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost obrotów, jest po prostu inflacja, która już przekroczyła 10 proc., więc realnie wzrost obrotów należy korygować o tę wartość – zastrzega Tomasz Mazurkiewicz.

Atrakcyjne finansowanie dla MŚP

Wyniki faktoringu, z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ocenia Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO, zajmującej się finansowaniem takich właśnie firm.

- 2021 rok dla sektora MŚP nie był łatwy. W konsekwencji pandemii koronawirusa odnotowano najwyższy od prawie 20 lat wskaźnik upadłości i bankructw w tym sektorze – zauważa.

Wskazuje też, że pierwszy kwartał obecnego roku przynosi jednak poprawę kondycji polskiej gospodarki, choć nastroje wśród przedsiębiorców dalekie są od pozytywnych.

- W obawie przed konsekwencjami wojny w Ukrainie i wysoką inflacją firmy kupują towary na zapas. Aby sfinansować zwiększone wydatki, poszukują zewnętrznych źródeł gotówki. Znajdują je głównie na rynku pozabankowym, który jest dużo lepiej dostosowany do ich potrzeb niż oferta banków – przyznaje Tomasz Boduszek, potwierdzając to danymi. - Wartość kredytów dla MŚP w styczniu 2022, w stosunku do analogicznego okresu w 2021, nie rośnie (-0,3 proc.). Tymczasem rynek faktoringu w całym pierwszym kwartale 2022 roku odnotowuje wysoką dynamikę wzrostu, bo aż o prawie 33 proc. (r/r). I nie jest to tylko efekt niższej bazy z 2021. Obserwujemy, że faktoring rozwija się stabilnie – o 47 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020, a więc jeszcze sprzed lockdownu – tłumaczy prezes PragmaGO i przyznaje, że znajduje to odzwierciedlenie w wynikach kierowanej przez niego firmy. - W tym okresie uzyskaliśmy dodatnią dynamikę obrotów na poziomie 58 proc. (r/r), co oznacza utrzymanie tempa z 2021 (56% 2021/2020) – wskazuje Tomasz Boduszek.

Produkcja najbardziej korzysta na faktoringu

Informuje, że w jego firma dalej rozwija faktoring (+49 proc.), który stanowi największą część jej portfela. Dodaje też, że digitalowe produkty pożyczkowe rosły w pierwszym kwartale na poziomie 513 proc. - Wyniki te potwierdzają, że nasze usługi są bardzo dobrze dostosowane do zmieniającej się sytuacji firm z sektora MŚP. Podczas gdy banki stwarzają wysokie bariery wejścia, my wychodzimy klientom naprzeciw - rozszerzamy kanały dystrybucji (np. embedded finance) i optymalizujemy procesy – ujawnia prezes PragmaGO.

Według przedstawionych przez Polski Związek Faktorów danych, z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne. Stanowią blisko połowę klientów sięgających po tę formę finansowania. Natomiast jedna trzecia to dystrybutorzy dóbr i produktów. Wystawiają one najczęściej faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, dlatego istotne z punktu widzenia klientów jest ich natychmiastowe „odmrożenie”. Dzięki temu mogą bez zakłóceń prowadzić działalność regulując na bieżąco swoje zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy.

– Rok 2022 branża faktoringowa rozpoczęła bardzo dynamicznie. Udało się to mimo wielu przeciwności. Pierwszoplanową barierą są obecnie obawy związane ze skutkami gospodarczymi i politycznymi zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Kolejnym problemem są nadal odczuwalne dla przedsiębiorców skutki recesji gospodarczej wywołanej pandemią, a także rosnąca niepewność w odniesieniu do wpływu, jaki Polski Ład może mieć na naszą branżę. Imponujące wyniki branży na początku tego roku to zapowiedź, że cały rok może być dla sektora najlepszy w historii – spodziewa się Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Będzie jeszcze lepiej?

Według Tomasza Mazurkiewicza, pierwszy kwartał roku zawsze jest najsłabszymi trzema miesiącami dla całej branży, jeśli chodzi o obrót faktoringowy. - Wyjątkiem był 1 kwartał 2020 roku, ponieważ poprzedzał bezpośrednio wprowadzenie lockdownu spowodowanego pandemią – przypomina prezes ING Commercial Finance Polska. Jak wskazuje, dziś wyraźnie widać jednak rekordowy wzrost obrotów 1Q2022 do 1Q2021, który wynosi około 33, a w przypadku kierowanej przez niego firmy wynosi aż 48% rok do roku i – jak przyznaje - również jest rekordowy, ale, co ważniejsze, kierowana przez niego firma rośnie szybciej niż rynek. - Jesteśmy optymistami co do dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach. Czy będą równie dynamiczne, to się okaże, ponieważ dużą niewiadomą jest, jak wojna za naszą granicą wpłynie na naszą gospodarkę – przewiduje Tomasz Mazurkiewicz. Spodziewa się, że towarzyszyć będzie nam nadal inflacja i zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynikające choćby ze zmienionej polityki zarządzania zapasami w wyniku niepewności o trwałość łańcuchów dostaw.

- Faktoring jest rozwiązaniem sprawdzonym w czasie koniunktury i dekoniunktury, właśnie dlatego że oferuje w ramach jednej umowy pakiet usług dodatkowych do finansowania – twierdzi prezes ING Commercial Finance Polska. Jego zdaniem obecnie jesteśmy pod wpływem sytuacji kryzysowej spowodowanej przez wojnę toczącą się za naszą granicą. - To jest czas zwiększonej niepewności na rynku, dlatego oprócz standardowych zalet faktoringu takich jak łatwa dostępność i dopasowanie do sezonowości sprzedaży klienta, zapewnienia szybkiej gotówki zaraz po sprzedaży, teraz na znaczeniu zdecydowanie będzie zyskiwać ochrona przed brakiem zapłaty – przewiduje Tomasz Mazurkiewicz.

Zabezpieczenie i ochrona przed niewypłacalnością kontrahentów

Dodaje też, że klienci będą poszukiwali zabezpieczenia i ochrony przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. – Myślę, że ta forma tzn. faktoring pełny będzie motorem wzrostów w kolejnych kwartałach tego roku. Ten rodzaj faktoringu był doceniany przez klientów przy kryzysie 2009 roku, w trakcie pandemii, a obecnie ponownie zauważamy wzrost zainteresowania tą formą usługi – odnotowuje Tomasz Mazurkiewicz.

Tym bardziej, że, jak wynika z danych PZF, i w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku, pierwsze trzy miesiące 2022 – go wyraźnie wykazują tendencję wzrostową w tym segmencie usług finansowych.

