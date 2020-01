Pierwszy lot na trasie Bydgoszcz - Tel Awiw

Komplet pasażerów skorzystał z pierwszego lotu na trasie Bydgoszcz-Tel Awiw - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszcz Daniel Mackiewicz. Dodał, że w kwietniu wprowadzone zostaną loty do Edynburga od czerwca do Tirany.

"25 stycznia ze 170 pasażerami na pokładzie wystartował pierwszy samolot do Tel Awiwu. Podczas tygodniowego pobytu podróżni zwiedzą m.in. Nazaret, Górę Tabor, Betlejem, Jerycho czy Jerozolimę. Pierwszy lot był jednym z trzech rejsów zorganizowanych przez Biuro Podróży Kaszub Travel w okresie ferii zimowych" - poinformował przedstawiciel bydgoskiego portu lotniczego.

Są jeszcze bilety na podróż w terminie 8-15 lutego, a później połączenie wróci w listopadzie - 7, 14 i 21. Rejsy do Tel Awiwu obsługuje izraelski czarterowy przewoźnik Sun d'Or, który wchodzi w skład linii lotniczej El Al. Pasażerowie podróżują samolotem Boeing 737-900, a lot trwa mniej niż 4 godziny.

"Już od 2 kwietnia rozpoczną się rejsy Ryanair do Edynburga. To kolejna nowość. Wyloty odbywać się będą w czwartki i niedziele. W sezonie wakacyjnym czeka na nas jeszcze jeden nowy kierunek Albania. Pierwsze loty do Tirany już od poniedziałku 15 czerwca" - zapowiedział Mackiewicz.