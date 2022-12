Pierwszy podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” - oddany do użytkowania

Ponad 47 mln zł kosztowało utworzenie podobszaru Igołomska-Południe w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. W czwartek inwestycja została oficjalnie otwarta. Według władz Krakowa obszar ten w przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ocenił w czwartek podczas uroczystego otwarcia SAG, że strefa ta, jak i cały poprzemysłowy teren objęty projektem "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" jest początkiem inwestycji, które na stałe zmienią oblicze tej części miasta.

"Liczymy, że teren, który Kraków Nowa Huta Przyszłości SA oddaje do użytkowania w ręce przyszłych inwestorów i przedsiębiorców, w niedalekiej przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu - będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu" - zaznaczył prezydent.

Podobszar Igołomska-Południe w rejonie ul. Igołomskiej jest pierwszą ukończoną podstrefą, z dwóch realizowanych przez miejską spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości. Prezes tej spółki Artur Paszko poinformował, że w ramach inwestycji przygotowano pod przyszłe przedsięwzięcia 15 hektarów terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty. Dawniej funkcjonowały tam różne wydziały huty.

"Uporządkowaliśmy wszystkie elementy infrastruktury technicznej. Przebudowaliśmy stacje i linie elektroenergetyczne, a następnie doprowadziliśmy do tego obszaru wszystkie media: wodę, prąd, kanalizację. Zbudowaliśmy wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby skomunikować ten teren" - wyliczał Paszko.

Jak dodał, na 15 hektarach terenu powstała sieć dróg wewnętrznych o długości blisko 2 km. Wybudowano ciągi piesze o długości ponad 4 km oraz ścieżki rowerowe o długości blisko 2 km. Przebudowano łącznie ponad 1,5 km sieci energetycznej wysokiego napięcia. Wybudowano ponad 1,6 km instalacji wodociągowej i 1,4 km instalacji sanitarnej oraz rozciągnięto ponad 5,6 km linii energetycznych pod oświetlenie terenu. Dokonano rozbiórki: wiaduktu kolejowego, pozostałości budynków i stacji transformatorowej, torów kolejowych oraz kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Łącznie inwestycja kosztowała ponad 47 mln zł.

Cały teren został podzielony na gotowe parcele inwestycyjne, by każdy z potencjalnych inwestorów mógł jak najszybciej rozpocząć swoje przedsięwzięcie.

W obrębie przygotowanego obszaru - zaznaczył prezes - zlokalizowano także tzw. strefy wytchnień, które zostały wyposażone w zieleń i elementy małej architektury.

Władze Krakowa liczą, że na obszarze SAG "Nowa Huta Przyszłości" swoje przedsięwzięcia będą lokować przede wszystkim inwestorzy reprezentujący branże wymienione w strategiach miasta i województwa małopolskiego, jako tzw. inteligentne specjalizacje (life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego).

Realizacja projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości", mającego na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty - największej dzielnicy Krakowa, trwa od 2014 roku. W ramach przedsięwzięcia w lipcu ub. r. oddano do użytkowania przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podobszaru SAG po północnej stronie ul. Igołomskiej. Według władz spółki zostanie ona oddana do użytkowania w drugiej połowie przyszłego roku.

Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl