Pierwszy samolot linii Buzz wylądował w Modlinie

Pierwszy samolot Boeing 737-8200 “Gamechanger” w barwach linii Buzz wylądował w czwartek na lotnisku Warszawa/Modlin. To pierwsza z ośmiu maszyn tego typu, które Buzz odbierze jeszcze w tym roku - poinformował przewoźnik w komunikacie.

Linia lotnicza Buzz wchodzi w skład Grupy Ryanair.

Jak podano w komunikacie, nowe samoloty "Gamechanger" zostaną zbazowane na lotniskach Warszawa/Modlin, Kraków oraz Wrocław i dołączą do 46 innych maszyn zarejestrowanych w Polsce, umożliwią także utworzenie ponad 200 nowych miejsc pracy dla pilotów oraz personelu pokładowego.

Nowy samolot może pomieścić o 4 proc. więcej pasażerów niż 737-800, przy mniejszym zużyciu paliwa (o 16 proc.) i emisji hałasu niższej o 40 proc.

Cytowany w komunikacie prezes linii Buzz Michał Kaczmarzyk powiedział, że samolot, który w środę przyleciał do Modlina, to pierwsza tego typu maszyna w Polsce i jedna z ośmiu, które wejdą w skład floty do końca tego roku.

Obecnie w Grupie Ryanair w Polsce zatrudnienie znajduje ponad 1600 osób.

