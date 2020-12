Pierwszy zestaw przeciwlotniczy Pilica przekazany wojsku

Pierwszy z sześciu zamówionych artyleryjsko-rakietowych zestawów przeciwlotniczych Pilica został w piątek przekazany wojsku – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

Jak podano, odbiór sprzętu odbył się na terenie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa.

Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że piątkowe przekazanie oznacza, iż zestaw - opracowany i produkowany przez polski przemysł - uzyskał wszelkie wymagane certyfikacje, a zgodnie z umową w ciągu dwóch lat zostanie dostarczonych pięć kolejnych zestawów.

"Dzisiejsza uroczystość jest najlepszym potwierdzeniem, że konsolidacja wewnątrz Grupy PGZ jest widoczna na poziomie projektowym" - powiedział cytowany w komunikacie PGZ członek zarządu Grupy Dariusz Gwizdała. "Potwierdza to właśnie dostawa systemu Pilica, co świadczy zarazem o gotowości do realizacji kolejnych programów obrony przeciwlotniczej, takich jak Noteć, ale także kluczowy program Narew" - dodał.

"Oddajemy w ręce żołnierzy sprzęt skrojony pod ich potrzeby, w pełni odpowiadający stawianym przed nim wymaganiom. Wierzymy, że przyszłość przyniesie nam jeszcze wiele takich uroczystości, zarówno w zakresie dostaw kolejnych systemów tej klasy, jak i innych rozwiązań tworzonych przez PGZ dla przeciwlotników" - powiedział Gwizdała.

Prezes wchodzących w skład PGZ Zakładów Mechanicznych Tarnów Henryk Łabędź wyraził przekonanie o przydatności tego typu systemów na współczesnym polu walki. "Ze względu na rosnące użycie systemów bezzałogowych, również do prowadzenia działań poniżej progu wojny, coraz więcej formacji zwraca się ku zestawom artyleryjskim. PSR-A Pilica to idealna odpowiedź na te zagrożenia - sprzężone armaty kalibru 23 mm oraz nowoczesne pociski Grom/Piorun, w połączeniu z nowoczesną optoelektroniką i nowym systemem kierowania i dowodzenia tworzą niezwykle skuteczny zestaw klasy VSHORAD (bardzo krótkiego zasięgu)" - dodał. Zwrócił uwagę, że zestawy Pilica można łączyć z systemami obrony powietrznej kolejnych warstw.

Wykonawcą systemu jest Konsorcjum PGZ-Pilica, które tworzą spółki Grupy PGZ: PGZ S.A., PIT-Radwar S.A., PCO S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., które są integratorem systemu.

Umowa zakłada dostawę sześciu zestawów systemu Pilica. System składa się z sześciu jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowiskiem dowodzenia i stacją radiolokacyjną; dwóch pojazdów transportowych oraz dwóch wozów amunicyjnych.

W skład każdej jednostki ogniowej wchodzą dwie automatyczne armaty 23 mm i dwie wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun.

Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka pozwala systemowi działać autonomicznie, jak również w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej jako systemu bardzo krótkiego zasięgu.