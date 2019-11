PIH: przed branżą handlową sporo nowych wyzwań

Nowe wyzwania, przed jakimi stoi branża handlowa, to szybki wzrost pensji minimalnej, ustawa o marnowaniu żywności czy podatek handlowy - wskazał Maciej Ptaszyński dyrektor Polskiej Izby Handlu. Szczególnie w kontekście możliwego zbliżającego się spowolnienia gospodarczego - dodał.

Szef PIH przypomniał, że w sierpniu br. przyjęto ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zakłada ona, że sklepy powyżej 250 mkw. mają obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności, która może się zmarnować, na cele społeczne. "Problematyczna jest definicja sklepów w ustawie zakładająca, iż objęte nią powinny być sklepy powyżej 250 mkw. "Apelowaliśmy o podwyższenie tego progu do 500 mkw., aby nie generować dodatkowych obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorców. Sejm częściowo przychylił się do tego wniosku i wprowadził okres przejściowy dwóch lat niestosowania tej ustawy dla sklepów do 400 mkw." - powiedział.Według Ptaszyńskiego, ustawa ta posiada brak konkretnych regulacji w licznych obszarach, co może prowadzić do tego, iż firmy będą musiały zawierać umowy z odbiorcami na niekorzystnych dla siebie warunkach lub co już pokazuje praktyka, będą mieli problemy ze znalezieniem odbiorców. Według szefa PIH, legislacja ta również niejasno definiuje sposób przekazywania żywności organizacjom oraz sposób definiowania żywności nieprzydatnej do spożycia."W przyszłym roku na pewno ważnym tematem będzie implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko" - wskazał Ptaszyński. Jego zdaniem legislacja ta, będzie miała wpływ na tworzenie rozwiązań w zakresie systemów kaucyjnych, co w sposób istotny wpłynie na funkcjonowanie nie tylko producentów, ale także handlu detalicznego.