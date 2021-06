PIH: sprzedaż w supermarketach wzrosła w maju rok do roku, spadła względem kwietnia

Sprzedaż w supermarketach o powierzchni od 301 do 2500 metrów kwadratowych, ale z wyłączeniem dyskontów, wzrosła w maju tego roku o 1,5 proc. w porównaniu do roku 2020, ale spadła o 7,3 proc. w stosunku do kwietnia br. - wynika z piątkowych danych Polskiej Izby Handlu i firmy CMR.

Jednocześnie w sklepach małoformatowych, czyli w takich o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, sprzedaż w maju tego roku w stosunku do maja roku ubiegłego spadła o 2,1 proc., ale wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,6 proc.

Sklepy małoformatowe do 300 m. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

