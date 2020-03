PIH: w lutym obroty sklepów małoformatowych wyższe o 11,2 proc. rdr

W lutym 2020 r. obroty w sklepach małoformatowych wzrosły o 11,2 proc. w stosunku do lutego 2019 r., a łączna liczba transakcji wzrosła o 3 proc. W ostatnim tygodniu lutego wdać już było robienie zapasów na wypadek epidemii - podała Polska Izba Handlu.

Zgodnie z kryteriami PIH, sklepy małoformatowe - do 300 m kw. - obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Jak oceniła Izba, duży wzrost rok do roku to w dużej mierze zasługa roku przestępnego, co więcej, dodatkowym dniem w tegorocznym lutym była sobota, kiedy to zwykle klienci kupują więcej niż w zwykłych dniach.

Jednak, jak wskazała Izba, już w ostatnim tygodniu lutego część najbardziej zapobiegliwych klientów już wtedy zaczęła robić zapasy żywności i produktów higienicznych na wypadek epidemii.

Jak wskazano, w ostatnim tygodniu lutego wartość sprzedaży mydeł w kostkach oraz mydeł w płynie w sklepach małoformatowych była o 60 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, wydatki na kaszę wzrosły o 50 proc., kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży odnotowały również takie kategorie jak ryż, makaron czy konserwy.

Jak wynika z danych PIH i CMR Panel, w lutym 2020 r. średnia wartość transakcji w sklepach małoformatowych wyniosła 16,18 zł, czyli o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej, podczas gdy średnia liczba opakowań w koszyku utrzymała się na poziomie podobnym jak przed rokiem. W ocenie Izby, oznacza to, że za wzrostem sprzedaży odpowiadają głównie wyższe ceny.