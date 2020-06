PIH: w maju klienci odwiedzali małe sklepy rzadziej niż przed rokiem, ale więcej kupowali

W maju 2020 r. klienci odwiedzali małe sklepy rzadziej niż przed rokiem, ale robili za to większe zakupy - podała we wtorek Polska Izba Handlu. Średnia wartość transakcji wyniosła 19,6 zł, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej i o 16 proc. więcej niż w kwietniu tego roku.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR Panel, w maju tego roku łączna wartość sprzedaży w sklepach tzw. małoformatowych, czyli o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, była o 5,7 proc. wyższa niż w maju 2019 r., natomiast liczba transakcji obniżyła się w tym czasie o 20 proc.

Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 metrów kw., średnie sklepy spożywcze 41-100 metrów kw., duże sklepy spożywcze 101-300 metrów kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

"W maju 2020 r. klienci odwiedzali pobliskie placówki rzadziej niż przed rokiem, ale robili większe zakupy" - wskazano we wtorkowym komunikacie. Średnia wartość transakcji w maju br. wyniosła 19,6 zł, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej i o 16 proc. więcej niż w kwietniu 2020 r.

Dodano, że dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m kw. w maju 2020 r. wyniosła -0,8 proc. mdm i 5,7 proc. rdr. "W takim samym okresie roku poprzedniego np. dynamika sprzedaży w ujęciu rocznym wyniosła 3,9 proc. - wskazano.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że w maju przestała obowiązywać większość wprowadzonych wcześniej obostrzeń, a sprzedaż w sklepach małoformatowych z każdym tygodniem wracała do stanu sprzed epidemii - wzrostowi liczby transakcji towarzyszyło obniżenie średniej wartości koszyka. "W porównaniu z kwietniem 2020 r. obroty sklepów małoformatowych obniżyły się o ok. 1 proc., mimo iż liczba transakcji zwiększyła się o 17 proc." - zaznaczono.

Klienci sklepów małoformatowych coraz częściej przychodzili do pobliskich placówek po małe, impulsowe zakupy - wyjaśniono. W maju tego roku 46 proc. transakcji w tego typu sklepach dotyczyło tylko jednego lub dwóch opakowań produktów (w maju 2019 r. takie transakcje stanowiły nieco ponad 50 proc. zakupów), a wartość 4 na 10 paragonów nie przekraczała 10 zł. Spadała jednocześni liczba klientów, którzy w sklepach małoformatowych robili większe zakupy na kilka dni. "W maju 2020 r. tylko na co dwunastym paragonie można było znaleźć ponad 10 opakowań, choć w tygodniach z największymi obostrzeniami tyle produktów wkładał do koszyka co ósmy klient" - wskazano.

Z danych wynika, że w maju tego roku np. o 70-80 proc. wyższa niż przed rokiem była wartość sprzedaży spirytusu, mydeł w płynie czy drożdży - czyli produktów, które tuż przed i w pierwszych tygodniach po wybuchu epidemii błyskawicznie znikały z półek. Jednak w porównaniu z kwietniem br. każda z tych kategorii odnotowała spadki o blisko połowę.

Z kolei mniej niż przed rokiem i mniej niż w kwietniu, klienci sklepów małoformatowych wydali na kupowane wcześniej masowo za zapas produkty suche, takie jak ryż, kasze czy makaron; a także papier toaletowy.

W porównaniu z majem 2019 r. lepiej sprzedawały się w sklepach małoformatowych różnego rodzaju produkty do gotowania i przygotowania domowych posiłków. Np. wydatki na przyprawy były o ok. 20 proc. wyższe niż przed rokiem, wartość sprzedaży mrożonek warzywno-owocowych zwiększyła się o 30 proc., a oleju o 10 proc.. O kilkanaście procent wzrosła też w maju 2020 r. wartość sprzedaży keczupu i musztardy, wykorzystywanych często do potraw z grilla.

Z kolei wartość sprzedaży produktów tytoniowych i alkoholu (najważniejszych grup towarów dla tego rodzaju sklepów) wzrosła w maju br. łącznie o ponad 10 proc. Jak podkreślono, w dużej mierze wynika to z wyższych niż przed rokiem cen, m.in. za sprawą akcyzy. "Szczególnie duże wzrosty odnotowały wódki czyste - wydatki na nie były o 16 proc. większe niż w przed rokiem" - zaznaczono. W tym samym czasie wartość sprzedaży wódek smakowych zwiększyła się o 6 proc. "Do słabszego wyniku tej kategorii przyczynił się spadek popytu na najmniejsze pojemności: 90 i 100 ml - wyjaśniono. W maju 2020 r. klienci sklepów małoformatowych kupili o 7 proc. mniej takich butelek wódek kolorowych niż rok wcześniej - dodano.

W porównaniu z majem 2019 r. gorzej sprzedawały się natomiast napoje (również głównie za sprawą mniejszych pojemności) oraz słodycze (za spadki odpowiadały głównie produkty tzw. impulsowe batony, wafelki, rogaliki czy gumy do żucia).

Dodano, że dynamika sprzedaży w supermarketach o pow. 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów) wyniosła w maju 2020 r.: 5,9 proc. mdm i -3,1 proc. rdr.