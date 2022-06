PIIT: blockchain dał branży finansowej trwały nośnik informacji

Rozwój technologii blockchain dał branży finansowej cyfrowy, trwały nośnik informacji, wymagany wieloma regulacjami - ocenia Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Według PIIT, blockchain skutecznie rozwiązuje problemy banków, telekomów czy e-commerce.

Funkcjonowanie współczesnego systemu finansowego w dużej mierze jest determinowane przez procesy globalizacji i cyfryzacji, a także innowacje technologiczne, będące następstwem dynamicznego rozwoju sektora Fin-Tech. W system ten znakomicie wkomponowuje się technologia blockchain - ocenia Izba w opublikowanej we wtorek informacji. Blockchain to rodzaj zdecentralizowanej bazy danych, transakcji, itp. połączonych w bloki powiązane tzw. łańcuchem. Każdy blok zawiera odwołanie do bloku poprzedniego, więc nie ma możliwości zmiany zawartości bloku bez modyfikacji kolejnych.

Jak przypomina PIIT, wszystkie instytucje finansowe zobowiązane do wysłania informacji w formie uniemożliwiającej późniejszą ingerencję w treść dokumentów i zapewniającej klientom stały dostęp w dowolnym czasie. Tradycyjna bankowość elektroniczna nie spełniała tych wymogów - podkreśla Izba, zaznaczając że blockchain oferuje trwały nośnik informacji, który umożliwia zapisywanie, przesyłanie, udostępnianie dokumentów w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi oraz wyzwaniami rynkowymi.

"Jest to niezwykle praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie zarówno dla instytucji, przedsiębiorców, jak i konsumentów czy abonentów, oraz wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi finansowe" - ocenia Jacek Figuła z firmy Billion. Jak podkreśla, platforma Billon Blockchain spełnia w pełni wymogi trwałego nośnika informacji, w szczególności przechowywania i odczytywania informacji w niezmienionej postaci. Blockchain zapewnia integralność, niezmienność i autentyczność przesyłanych informacji oraz nieusuwalność przechowywanych dokumentów w bezpiecznej formie cyfrowej - wyjaśnia Figuła.

Jak podkreśla PIIT, z kolei firma Atende stworzyła autorską platformę Atende ChainDoc, która gwarantuje zapisywanie, przesyłanie, udostępnienie dokumentów, ale także zdalne ich podpisywanie, tworzenie cyfrowych repozytoriów, digitalizację oraz usługi obsługujące cyfrowy trwały nośnik dla dokumentów publicznych i prywatnych. Dokumenty są przechowywane w najbezpieczniejszej chmurze w Polsce - Exea Data Center, jedynej z tzw. certyfikatem Tier 3 - przypomina Izba.

"Obecnie, już ponad 30 banków zdecydowało się na wdrożenie ChainDoc, z czego większość to banki spółdzielcze. Najnowsza wersja systemu to bardzo rozbudowane narzędzie odpowiadające kompleksowo na potrzeby digitalizacyjne banków i ubezpieczeń. To milowy krok w kierunku wdrożenia modelu full digital" - mówi dyrektor zarządzający Pionu Usług Atende Jacek Szczepański.

Jako przykład cyfrowej przemiany dzięki blockchainowi Izba wskazuje też na przykład Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. KDPW w kwietniu 2021 r. zdecydował się na wdrożenie innowacyjnej aplikacji eVoting-board, która umożliwia przeprowadzanie zdalnych głosowań. Rozwiązanie polega na obsłudze przez system informatyczny KDPW zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym. System pozwala wziąć udział w głosowaniu tajnym i jawnym, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu, także za pomocą smartfona. Zapewnia także dostęp do wyników głosowania i ich utrwalenie na potrzeby protokołu z posiedzenia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl