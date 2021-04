Piłkę nożną czeka decydujący mecz o wszystko

Wcześniej słychać było różne spekulacje na temat tego, że może powstać Superliga w piłce nożnej. W końcu okazało się, że to już. Dotąd uczestnictwo w rozgrywkach zapowiedziało 12 zespołów, natomiast docelowo ma być 20 uczestników Superligi. Czym to wszystko się skończy? Krótko mówiąc: jeśli Superliga ruszy, jej zespoły przejmą gros miliardowych budżetów sponsoringowych - bogaci będą bogatsi a biedni biedniejsi. Jeśli zaś nie ruszy... to i wtedy piłkę nożną czeka rewolucja. Bo tak jak jest, dalej być nie może.

To bogaci i biedni...

- Na razie nie znam szczegółów, natomiast widać, że ci, którzy chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, mają biznesplany i liczą, że to wypali - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Mariusz Czerkawski, wybitny polski hokeista, który przed laty przez dwanaście sezonów występował w NHL. - Jeżeli przykładowo będą po trzy, cztery topowe drużyny z danego kraju, to będziemy mieli grono bardzo bogatych, a potem długo, długo nic. I ten podział będzie się szybko pogłębiał. Nie jestem jakimś wielkim fanem piłki, więc mnie to jakoś specjalnie nie poruszyło, natomiast na pewno będzie to oznaczać duże zmiany w futbolu - podkreśla Mariusz Czerkawski.Sytuacja mocno się zaogniła. Po specjalnym posiedzeniu UEFA - wraz z FIFA i krajowymi federacjami z Hiszpanii, Anglii i Włoch oraz w porozumieniu z władzami Premier League, LaLiga i Serie A - wystosowano oświadczenie, w którym zaznaczono, że jeśli wspomniane wcześniej kluby zdecydują się na założenie Superligi, to zostaną wyrzucone z wszystkich dotychczasowych rozgrywek, w których uczestniczą. I tych krajowych, i międzynarodowych, natomiast piłkarze stracą szansę na występy w reprezentacjach oraz turniejach takich, jak mistrzostwa świata czy też Europy.- Uporczywy egoizm kilku klubów trwa zbyt długo. Tego już za wiele - podkreślono. Jednak zaraz pojawiły się też komentarze, jak miałyby wyglądać rozgrywki ligowe bez klubów, które zgłosiły swój akces do Superligi. Przecież często to te drużyny są magnesem przyciągającym do śledzenia rozgrywek.Zatem przeciąganie liny dopiero się zaczyna, a w tle są gigantyczne pieniądze. Sprawa wykracza zresztą dalece poza sam sport. Przykładowo, prezydent Francji Emmanuel Macron już podkreślił, że powstanie Superligi zagrozi solidarności i rywalizacji sportowej.Czytaj także: Piłka nożna, czyli emocje i taaaka kasa!