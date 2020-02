Pilotażowa chmura od PKO BP. Skorzystają przedsiebiorcy

PKO Bank Polski we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej udostępnił swoim klientom firmowym pilotażową usługę pozwalającą na przechowywanie plików, m.in. dokumentów, zdjęć na wirtualnym dysku - poinformował w czwartek (6 lutego) bank. Pozwala to na dostęp do nich online np. z komputera czy smartfona.

"PKO Bank Polski we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej udostępnił swoim klientom firmowym pilotażowo usługę Dysku w chmurze. Usługa pozwala na przechowywanie plików (dokumentów, zdjęć itp.) na internetowym dysku, dzięki czemu użytkownik ma do nich nieograniczony dostęp online z poziomu komputera, smartfona czy tabletu" - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Jak tłumaczył, dysk w chmurze zapewnia użytkownikowi pełną prywatność, bezpieczeństwo - dostęp do plików jest szyfrowany kodem.

W ramach pilotażu klienci mogą korzystać z dysku o pojemności 100 GB. Usługa jest bezpłatna przez pierwsze trzy miesiące.

"Dzięki Dyskowi w chmurze firma nie musi utrzymywać sprzętu przechowującego dane, optymalizując koszty i procesy. Przedsiębiorca może zarządzać dostępem do danych udostępniając pliki tylko wybranym osobom. W razie potrzeby dysk online można wykorzystać jako element większej architektury IT" - czytamy.

Wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za obszar informatyki Adam Marciniak wskazuje, że szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw opierając się na nowych technologiach będzie mógł zwiększać skalę działania. "Dlatego udostępniamy usługę Dysku w chmurze, wprowadzając tym samym naszą pierwszą nowość z oferty rozwiązań chmurowych dla małych, średnich i większych firm" - powiedział, cytowany w komunikacie, Marciniak.

PKO BP podkreśla, że to kolejna jego usługa cyfrowa dla firm. Od sierpnia zeszłego roku małe i średnie firmy mogą korzystać z narzędzia e-Windykacja. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. E-Windykacja to następne po e-Prawniku, e-Księgowości, e-Sklepie i asystencie firmowym rozwiązanie, które tworzy kompleksowy ekosystem usług dodatkowych dla firm.

"Szacuje się, że w Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek +uchmurowienia+ firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty" - czytamy.

Jak podano w komunikacie, kraje, które uruchomiły lokalne rozwiązania chmurowe świadczone przez instytucje zaufania publicznego odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w poziomie wykorzystania tego typu usług przez lokalne podmioty. "Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie IT działających w Polsce firm" - napisano.

Dysk w chmurze to usługa z oferty Operatora Chmury Krajowej, spółki technologicznej utworzonej z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Spółka dostarcza cyfrowe usługi przechowywania i przetwarzania danych dedykowane polskim przedsiębiorcom. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną, a jej pierwszym klientem został PKO Bank Polski.