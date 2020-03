Piontkowski: zachęcamy nauczycieli do skorzystania z możliwości nauczania zdalnego

Zachęcamy nauczycieli, żeby skorzystali z możliwości technologicznych nauczania zdalnego; w najbliższych godzinach prześlemy podstawowe informacje o metodach takiej pracy - powiedział w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Od poniedziałku do 25 marca przedszkola i szkoły zostaną całkowicie zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas otrzymają wynagrodzenie.

"Chcemy, aby nauczyciele wraz z uczniami wykorzystali ten czas na powtórzenie materiału, przygotowanie się do egzaminów" - mówił szef MEN podczas konferencji prasowej w KPRM.

Zachęcił nauczyli do korzystania z możliwości technologicznych nauczania zdalnego. "Część nauczycieli już takie możliwości wykorzystywało, ale jest to niewielka grupa. W związku z tym w pierwszej kolejności we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy doprowadzić do tego, aby przygotować nauczycieli do tego, pokazać, jakie są możliwości pracy zdalnej" - powiedział.

"W najbliższych godzinach prześlemy podstawowe informacje o metodach takiej pracy, o narzędziach informatycznych, które taką pracę umożliwiają" - dodał minister.

Podkreślił, że odpowiednie materiały dydaktyczne znajdują się na stronie epodreczniki.pl

"We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji jesteśmy przygotowani do takiego cyklu szkoleń zwanej +enterem plus+, które miało objąć kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Teraz będziemy musieli niejako te szkolenia przyspieszyć i zrobić takie szkolenia w wersji wirtualnej. Stąd przygotowaliśmy portal internetowy epodreczniki.pl, na którym znajdują się ogromne ilości materiałów dydaktycznych" - powiedział Piontkowski.