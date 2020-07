Piotr Arak: Andrzej Duda będzie wspierał inwestycje, zajmie się klimatem

Sądząc po tym, co było sugerowane przed wyborami i w programie wyborczym prezydenta, raczej będziemy mieli do czynienia z daleko idącą kontynuacją działań w sferze gospodarczej, i to zarówno ze strony Rady Ministrów, jak i prezydenta Andrzeja Dudy - mówi WNP.PL Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Andrzej Duda będzie wspierał wiele projektów stanowiących impuls stymulacyjny dla gospodarki - ocenia Piotr Arak.



Jedną z prerogatyw prezydenta jest obsadzenie stanowiska prezesa NBP oraz dokooptowanie dodatkowych członków Rady Polityki Pieniężnej, co będzie nas czekało w 2022 r. - przypomina.



W kampanii prezydenckiej w niewielkim stopniu pojawiał się wątek transformacji energetycznej. Z pewnością będzie on zauważalny w trakcie drugiej kadencji prezydenta - przewiduje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.