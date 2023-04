Piotr Ćwik: po południu forum gospodarcze w ramach wizyty w Polsce prezydenta Zełenskiego

Po południu w ramach wizyty prezydenta Ukrainy odbędzie się forum gospodarcze z udziałem m.in. ukraińskich i polskich przedsiębiorców – wskazał w środę w Polsat News zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Dodał, że w rozmowach dwustronnych pojawi się m.in. wątek ukraińskiego zboża.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta, pytany o środową wizytę w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wskazał, że będzie ona "realizowana z bardzo bogatym programem".

"Dzisiejszy dzień będzie wypełniony wieloma wydarzeniami (...), jak choćby forum gospodarcze (...) czy też spotkanie na dziedzińcu zamkowym obu par prezydenckich z Polakami i Ukraińcami. To są wydarzenia, do udziału w których zapraszamy wszystkich Polaków" - wskazał Piotr Ćwik.

Zapytany o polsko-ukraińskie forum gospodarcze wyjaśnił, że jest to propozycja zorganizowania spotkania, która wyszła od prezydenta Andrzeja Dudy, aby rozmawiać o realiach gospodarczych.

"Aby rozmawiać nie tylko w kontekście tego, co jest związane z odbudową Ukrainy, ale bardzo szeroko pojętych relacji i dobrej współpracy gospodarczej" - zaznaczył.

Ćwik zwrócił uwagę, że Ukraina to nasz sąsiad, a geograficzne położenie "wręcz wymusza, aby te relacje gospodarcze były rozwijane".

"Dlatego też dzisiaj takie spotkanie, które odbędzie się w godzinach popołudniowych" - zapowiedział. Dodał, że weźmie w nim udział "zaplecze eksperckie prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o rady działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, przedstawiciele dużych firm polskich, banków, ale także przedsiębiorców ukraińskich - grupa ok. 60 przedsiębiorców".

Przewidziany jest panel dyskusyjny i wystąpienia obu panów prezydentów. "Partnerem naszego wydarzenia jest także PAIH, który zaprosił sporą grupę polskich przedsiębiorców do udziału w tym wydarzeniu, liczymy, że to będzie ok. 550, nawet może 600 osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu" - wskazał.

Piotr Ćwik pytany, czy również kwestia ukraińskiego zboża i wwozu ziarna z Ukrainy do Polski będzie poruszona podczas wizyty prezydenta Zełenskiego odpowiedział: "Na pewno ten wątek będzie pojawiał się w rozmowach bilateralnych, pewnie także w rozmowach, które będą bezpośrednio odbywały się w cztery oczy między prezydentami".

Przypomniał, że "pewne decyzje co do importu zboża ukraińskiego zostały podjęte".

"Jesteśmy też związani przepisami unijnymi, a więc to jest kwestia, która dotyka polskiego rolnika, ale dotyka także rolników w innych krajach. Stąd też inicjatywa wspólnego działania, która została podjęta przez rządy kilku krajów wobec KE" - zwrócił uwagę.

"Niewątpliwie ta sytuacja musi być załatwiona w taki sposób, aby polscy rolnicy nie ucierpieli" - podkreślił Ćwik.

Pod koniec marca br. odbył się okrągły stół rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.

Resort rolnictwa informował po zakończeniu obrad, że wicepremier Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku - wszystkie były dyskutowane podczas środowego spotkania.

Według MRiRW propozycje przewidują m.in., że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy. Wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln zł z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy; dodatkowe 520 mln zł z rezerwy kryzysowej trafi do rolników, będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.

