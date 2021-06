Piotr Patkowski: będę dbał o interes Polski w jednej z największych instytucji finansowych

Będę dbał o interesy Polski w jednej z największych instytucji finansowych. Nie odchodzę z Ministerstwa Finansów. Praca w Radzie Dyrektorów EBI będzie zadaniem uzupełniającym moją funkcję ministerialną, tak jak to jest w przypadku pracy w Komitecie Stałym Rady Ministrów – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"Nie, absolutnie nie odchodzę z Ministerstwa Finansów, chciałbym to zdementować. Moje członkostwo w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego można porównać z funkcją w Komitecie Stałym Rady Ministrów czy w Radzie Dialogu Społecznego. To się wiąże z moim stanowiskiem w Ministerstwie Finansów, zostałem tam delegowany jako przedstawiciel ministerstwa" - powiedział PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

W mediach pojawiły się informacje, że Piotr Patkowski rezygnuje z pracy w MF i że przechodzi do Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

"To jest ok. 10 posiedzeń rocznie, a więc nie jest to praca na pełen etat. To jest zadanie uzupełniające moją funkcję ministerialną" - powiedział Piotr Patkowski.

"Zadaniem członka Rady Dyrektorów jest pilnowanie interesów kraju, który deleguje do rady, a także udział w podejmowaniu decyzji. Jako członek kierownictwa Ministerstwa Finansów mam wiedzę i ogląd, jakie decyzje w obszarze finansów powinny być podejmowane w interesie Polski" - powiedział Patkowski.

Stwierdził, że Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z największych źródeł finansowania polskich projektów infrastrukturalnych i związanych z ekologią.

"Zależy nam na tym, aby EBI nadal finansował działania infrastrukturalne, bo nadal musimy nadrabiać dystans w tej dziedzinie do innych krajów. Ważne są też działania, związane z zielonym zwrotem i transformacją energetyczną. Zadaniem Rady Dyrektorów jest podejmowanie decyzji o pożyczkach, gwarancjach udzielanych przez Bank, a także nadzór nad jego poprawnym funkcjonowaniem, zgodnie z postanowieniami unijnych traktatów, statutu Banku oraz kierunków nadanych przez jego Gubernatorów. Stąd tak ważny jest udział przedstawiciela MF w tym gremium, w którym zasiadają przedstawiciele pozostałych udziałowców Banku, czyli wszystkich państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej" - powiedział wiceminister finansów.

Patkowski przypomniał, że poprzednio reprezentantem Polski w Radzie Dyrektorów EBI był Piotr Nowak, który z końcem ubiegłego roku zrezygnował z funkcji wiceministra finansów. Zrezygnował także z funkcji w EBI.

Jak dodał, za udział w posiedzeniach przysługuje jedynie stała dieta oraz świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania i podróży.

