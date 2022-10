PiS: budżet na 2023 r. to budżet bezpieczeństwa i odpowiedzialności

Projekt budżetu na 2023 r. odpowiada na wyzwania makroekonomiczne - zapewnił w piątek w Sejmie Andrzej Kosztowniak z PiS. Według niego to budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zapewnienia ważnych programów społecznych. Poseł zapowiedział, że jego klub będzie głosował za jego przyjęciem ustawy.

"Dyskutujemy dzisiaj nad budżetem wyjątkowym" - zaznaczył podczas piątkowej debaty budżetowej w Sejmie Andrzej Kosztowniak, wypowiadający się w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zwrócił uwagę, że poza naszymi granicami toczy się wojna, "która ma wpływ bezpośredni nie tylko na polską gospodarkę, europejską, ale także światową". Dodał, że w gospodarce światowej będą też odczuwane skutki pandemii - nawet przez kilkanaście lat.

Kosztowniak zapowiedział, że klub PiS będzie głosował za projektem budżetu. Jak zaznaczył, projekt budżetu na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne 2023 r.

"To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zapewnienia realnych ważnych programów społecznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności finansów publicznych" - ocenił.

Podkreślił, że w projekcie "odpowiedzialność budżetowa jest połączona z realizacją ambitnych programów społecznych, które wzmacniają polską rodzinę, polskich seniorów, pracowników, pracodawców".

Kosztowniak zwrócił także uwagę, że w planach na 2023 r. rząd założył m.in. zwiększenie wydatków na obronność - na ten cel ma być przeznaczone 3 proc. PKB. "Bez tego wzrost byłby zdecydowanie niższy, a deficyt budżetowy byłby o kilkadziesiąt miliardów złotych niższy". Jak stwierdził, Polska "musi dziś podjąć tan bardzo ważny wysiłek, aby obronić polskie granice".

Według przedstawiciela PiS finanse publiczne "pozostają w dobrej kondycji". "Aktualna sytuacja płynnościowa budżetu państwa jest dobra - na koniec września rezerwy płynnościowe środków złotowych i walutowych na rachunkach bieżących wynosiły 126 mld zł" - powiedział.

Odnosząc się do wydatków państwa w przyszłym roku poseł PiS zaznaczył, że w projekcie zaplanowano m.in. zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. "Zostały również zabezpieczone środki na kluczowe programy jak: 500 plus (40 mld 200 mln zł); Dobry start (1 mld 400 mln zł) czy realizację Rodzinnego kapitału opiekuńczego (2 mld 400 mln zł" - wskazywał. Dodał, że zabezpieczono również środki na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc.

Kosztowniak zwrócił także uwagę na rozpatrywany łącznie z projektem budżetu projekt ustawy okołobudżetowej. Zaznaczył, że jest on ściśle związany z budżetem na 2023 r. "Przewidywane w nim propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację, tym samym również za tym projektem będziemy głosować" - zapowiedział.

