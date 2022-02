PiS ma duży problem ze składem RPP. Zaskakująca rezygnacja kandydatki

Mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną. Kolejna osoba zgłoszona przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, pomimo uzyskania rekomendacji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, rezygnuje z kandydowania na członka Rady Polityki Pieniężnej. Posłanka Gabriela Masłowska wycofała swoją zgodę na kandydowanie dosłownie kilka godzin przed sejmowym głosowaniem.

Termin powołania przez Sejm dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej upływa 9 lutego o północy. Czy uda się dopełnić konstytucyjnego wymogu i przeprowadzić głosowanie?

Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny rezygnacji dwóch kandydatek zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

W trudnym okresie nasilenia walki z inflacją sytuacja ta potęguje poczucie pewnego chaosu i przypadkowości w wyborze osób, które przez kolejnych 6 lat będą decydować o polityce pieniężnej w Polsce.



Nigdy jeszcze w polskiej historii nie było takiej sytuacji, aby na kilka godzin przed upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Polityki Pieniężnej nie byli wybrani ich następcy. Kilka tygodni temu odbyło się głosowanie w Senacie, który podobnie jak Sejm i Prezydent RP desygnują po trzech kandydatów do RPP. Wybrano wtedy następcę profesora Eugeniusza Gatnara, którego kadencja upłynęła 23 stycznia 2022. Został nim były wiceminister i główny ekonomista resortu finansów Ludwik Kotecki. W tej nowej roli uczestniczył już we wczorajszym posiedzeniu RPP.



Dokładnie dziś o północy (z końcem dnia 9 lutego) kończą się mandaty profesor Grażyny Ancyparowicz i profesora Eryka Łona. Na początku stycznia tego roku większość sejmowa zgłosiła na przyszłych członków RPP posła PiS Wiesława Janczyka i profesor Elżbietę Ostrowską. Po przesłuchaniach w Komisji Finansów Publicznych oboje kandydaci uzyskali pozytywne rekomendacje.



Wybór miał być dokonany na poprzednim styczniowym posiedzeniu parlamentu. Dosłownie kilka dni przed ostatecznym rozstrzygnięciem profesor Elżbieta Ostrowska zrezygnowała, bez podania do publicznej wiadomości przyczyn swojej decyzji. Głosowanie zostało przełożone, odbyły się także przyspieszone poszukiwania nowej osoby, która mogłaby zostać zgłoszona przez Klub Parlamentarny PiS.



Wybór padł na obecna posłankę Gabrielę Masłowską, która złożyła stosowane oświadczenie i wyrażeniu zgody na kandydowanie. Opozycja zaproponowała, aby z nominacji Sejmu w RPP zasiadał Jakub Borowski, wykładowca akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i główny analityk w Banku Credit Agricole Polska. Nie było zaskoczeniem, gdy głosami posłów Zjednoczonej Prawicy to właśnie Gabriela Masłowska została rekomendowana na objęcie funkcji członka RPP. Do ostatecznego głosowania o jej powołaniu na nowe stanowisko jednak nie dojdzie.

Coraz większy chaos wokół RPP

Zaskoczeniem jest bowiem dzisiejsza decyzja o wycofaniu się Gabrieli Masłowskiej z kandydowania. Taką informację na swojej stronie internetowej zamieściły służby prasowe Sejmu. Niestety nie ma podanej przyczyny rezygnacji, ani żadnych innych.



Od momentu ukazania się komunikatu licznik zaczął szybciej odmierzać czas. Pozostało kilkanaście godzin na znalezienie nowego kandydata, przeprowadzenie przesłuchań przed komisją sejmową, a następnie przystąpienie do głosowania. Wyjaśnienia należą się wszystkim, w tym zwłaszcza posłom samego Prawa i Sprawiedliwości ponieważ można odnieść wrażenie pełnej przypadkowości i braku dbałości przy doborze kandydatów.



