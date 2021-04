PiS ma poparcie Lewicy. Razem przegłosują Krajowy Plan Odbudowy

Dogadaliśmy się z Lewicą w kluczowych kwestiach ws. Krajowego Planu Odbudowy; w tym samym czasie Platforma Obywatelska urządzała awanturę pod drzwiami sali - mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Z kolei Robert Biedroń zapowiedział powołanie przez Lewicę trzyosobowego zespołu kontaktowego, który będzie współpracował z rządem

We wtorek 27 kwietnia przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS.



Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wskazał, że dyskusja była merytoryczna, konstruktywna i bardzo rzeczowa oraz konkretna. "W duchu odpowiedzialności za państwo, racji stanu, interesu państwa, ale przede wszystkim interesu Polaków, interesu społecznego" - oceniła.



"To są oczywiście trudne rozmowy, bo z obu stron padają poważne argumenty, ale znaleźliśmy możliwość dogadania się w tych kwestiach kluczowych. Myślę, że to jest najważniejsze przesłanie" - oświadczył szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.



Samorządy i transparentność

Po spotkaniu, które odbyło się we wtorek w Sejmie, Biedroń poinformował, że kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy z KPO ma sprawować Komitet monitorujący złożony z przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, samorządów i rządu, a wszystkie wynegocjowane uzgodnienia zostaną zapisane w KPO i w dokumentach wysyłanych Komisji Europejskiej. Adrian Zandberg zaznaczył, że zapewni to realną kontrolę ze strony KE nad sposobem pożytkowania środków z unijnej pomocy.Biedroń zapowiedział powołanie przez Lewicę trzyosobowego zespołu kontaktowego, który będzie współpracował z rządem, "tak żeby mieć pewność, że te środki trafią tam, gdzie są potrzebne".Odpowiadając na pytania dziennikarzy Biedroń powiedział, ze na spotkaniu nie było rozmów o głosowaniu za lub przeciw KPO. "My jesteśmy odpowiedzialni, dla nas ważne jest, żeby te środki trafiły do Polski, ale jednocześnie, żebyśmy mieli gwarancję, że będą dobrze wydatkowane i trafia tam, gdzie są potrzebne" - mówił Biedroń. "Jest taka umowa, że te wszystkie rzeczy znajdą odzwierciedlenie w piątkowej decyzji rządu" - dodał.Odnosząc się do kwestii podjęcia przez Lewicę rozmów ze stroną rządową Biedroń uznał negocjacje za koniczne i wezwał inne ugrupowania opozycyjne, by włączyły się w rozmowy. "Polki i Polacy potrzebują tych środków, ponieważ jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie, a będziemy w jeszcze bardziej poważnym po pandemii" - powiedział. Przypomniał, że "wszystkie ugrupowania, ponad podziałami, mówiły tak dla tych środków". "Zapraszamy opozycję, jesteśmy częścią opozycji, chcemy budować wspólny front dla Polek i Polaków" - dodał."Nie ma mowy o tym, żeby pominąć samorządy w dysponowaniu środkami z Funduszu Odbudowy" - zapewnił Ryszard Terlecki.Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z powołanego przez kraje UE w wyniku pandemii koronawirusa Funduszu Odbudowy.Szef klubu PiS podkreślił po spotkaniu, że PiS nie zgodzi się, aby "całość środków" z Funduszu Odbudowy była dysponowana przez samorządy oraz, aby znaczna ich część była wydatkowana wyłącznie przez samorządy z dużych ośrodków miejskich.Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda ocenił propozycje Lewicy jako "możliwe do wprowadzenia" i zrealizowania w perspektywie kilku lat. Poinformował, że efekty rozmów ogłosi premier o godz. 12.Buda mówił o wspólnym podejściu PiS-u i Lewicy do takich tematów jak mieszkalnictwo i szpitalnictwo oraz "transparentność wydatkowania środków". Zapewnił, że wszystkie środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane transparentnie.