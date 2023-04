PiS: powszechny skup zboża i dopłaty do nawozów - to jedne z propozycji tzw. tarczy rolniczej

Powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy - to jedne z konkretów tzw. tarczy rolniczej "Dla Polskiej Wsi", jakie zostały w sobotę przedstawione podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa - poinformowało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze.

"Konkrety #DlaPolskiejWsi to powszechny skup zboża, tona zboża nie mniej niż 1,4 tys. zł z dopłatą, dopłaty do nawozów, zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy" - poinformowało Prawo i Sprawiedliwość w sobotę na Twitterze.

Konkrety te zostały przedstawione podczas sobotniej konwencji PiS dotyczącej rolnictwa we wsi Łyse koło Ostrołęki. W jej trakcie przemawiali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa i rozwoju wsi Rober Telus.

Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że przeprowadzony zostanie powszechny skup zboża, które zalega w silosach i magazynach, przy dopłacie - minimalna cena to co najmniej 1,4 tys. zł.

Minister rolnictwa Robert Telus powiedział podczas swojego wystąpienia, że "to jest dopłata do wyrównania ceny, która powinna się nam opłacać przynajmniej te 1,4 tys. zł za pszenicę to jest cena, której rolnicy oczekują i wychodzimy naprzeciw potrzebom rolnikom".

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadając specjalne rozwiązania dla rolników zaznaczył, że rząd dokona notyfikacji i zawnioskuje "ze specjalnym programem" do Komisji Europejskiej. "Apeluję do KE o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, abyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów tak jak w zeszłym roku" - dodał. Premier zaznaczył, że polski rząd w pomocy dla rolników jest "ograniczany regulacjami europejskimi". Dodał również, że rząd zwiększy "dopłaty do paliwa rolniczego do 2 złotych" na litr oleju napędowego.

"Zwiększamy dopłatę do akcyzy(...). W tej chwili, zgodnie za zgodą UE, to co nam pozwala UE, to jest 1 zł 46 groszy. I to wprowadzamy od już. (...). To, co pan premier zapowiedział, również wystąpimy do UE, żeby to zwiększyć, żeby nie było to tylko 1 zł 46 groszy. Ale żeby Unia nam również pozwoliła na to, żeby zwiększyć tę kwotę tak, jak pan premier zapowiedział do 2 zł" - powiedział Telus.

