PiS przygotowuje program na kolejne lata dla polskiej wsi

Mniej więcej za pól roku będzie to ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Nasze propozycje, które odnoszą się do Kodeksu Rolnego będą poddane konsultacji. Na tej sali za chwilę będą prezentowane" - powiedział prezes PiS w Przysusze na spotkaniu "Zgromadzeniu Polskiej Wsi".

Zaznaczył, że niedzielne spotkanie jest ważne, ale to nie jest ono ostatnie. "Mniej więcej za pół roku będzie to ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi" - zapowiedział szef PiS.

Wyraził jednak przekonanie, że niedzielne spotkanie to interesujący wstęp. "Że są to plany odnoszące się do waszych rzeczywistych interesów, do tego wszystkiego co łączy się z produkcją, ale także co łączy się szerzej ze statusem rolnika w państwie polskim i na polskiej ziemi. Te zmiany umocnioną polską wieś, doprowadzą do jej rozwoju i rozkwitu" - powiedział zwracając się do uczestników spotkania.

"Nie jest naszym celem wyludniać polską wieś, nie jest naszym celem doprowadzić do sytuacji, w której będzie ona jakimś marginesem jeśli chodzi o wielkość populacji" - mówił Kaczyński. Dodał, że tak jest w niektórych krajach, ale w krajach wysoko rozwiniętych np. w Austrii, sytuacja pod tym względem jest podobna do dzisiejszej Polski. "I my to chcemy zachować. Chcemy zachować taką Polskę, jaką ona jest, tylko dużo lepiej zorganizowaną, dużo bogatszą, dużo silniejszą" - powiedział szef PiS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl