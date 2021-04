PiS szuka nowego otwarcia. Czy to może zadziałać?

Polski Nowy Ład jest mocno opóźniony. Rząd ujawnił jego główne obszary, gdy 13 marca zapowiadał prezentację programu tydzień później. Przesunięto ją jednak, motywując to wybuchem trzeciej fali pandemii. Niczego o samym projekcie czy terminie jego prezentacji nie można się dowiedzieć ani w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ani w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wśród propozycji zmniejszających obciążenia Polaków wymienia się podwyższenie 32-procentowego progu podatkowego - z 85 do 120 tys. zł. Kwota została zamrożona ponad dziesięć lat temu... Aby wpaść w wyższy próg podatkowy należało wówczas mieć pensję co najmniej trzy razy wyższą niż przeciętna. Płace od tej pory znacząco wzrosły i nieporównanie łatwiej dziś przeskoczyć do wyższego progu.Aby przekroczyć kwotę 85,5 tys. zł rocznie i zapłacić 32-procentową stawkę PIT, obecnie wystarczy mieć pensję 1,7 razy wyższą od przeciętnej. Dlatego ekonomiści uważają, że zapowiadane przez PiS podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł nie powinno być traktowane jako rozwiązanie rewolucyjne, a jedynie jako urealniające skalę podatkową.Rewolucyjna w skutkach ma być natomiast zmiana przewidująca przyrost kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł rocznie. Dzięki temu osoby zarabiające lub otrzymujące świadczenie emerytalne albo rentowe do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie nie płaciłyby podatku w ogóle.Dla podatnika z dochodem brutto 2,5 tys. zł oznacza to, że zamiast 2103 zł otrzyma on 2275 zł na rękę, po odliczeniu składki zdrowotnej 9 proc. To o 172 zł miesięcznie więcej niż obecnie, czyli bonus ponad 2 tys. zł w skali roku.Specjaliści oceniają, że największym beneficjentem tej propozycji stałaby się grupa osób o rocznych dochodach 25-30 tys. zł, których w naszym kraju jest ok. 1,6 mln. Drugą grupą są emeryci, jak bowiem wynika z danych ZUS, prawie 70 proc. z nich otrzymuje świadczenie emerytalne nie przekraczające progu 2600 zł miesięcznie na rękę.Na zmianach w PIT zyskają także mikrofirmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zapowiadane zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że nieco ponad 2 tys. zł rocznie pozostanie w kieszeni ok. 500 tys. przedsiębiorców, którzy mają dochody nie przekraczające 6 tys. zł miesięcznie.Do rosnących obciążeń, wynikających ze zmian, które pociąga za sobą Polski Nowy Ład, należy zaliczyć proponowaną likwidację lub znaczne zmniejszenie odliczenia od podatku całej składki zdrowotnej lub jej części.Składka zdrowotna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą byłaby ponadto proporcjonalna do dochodu, a nie, jak obecnie, obliczana od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku.W IV kw. 2020 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 5656,51 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9 proc. od 75 proc. tej kwoty, czyli prawie 382 zł miesięcznie.Jak wyliczają eksperci podatkowi, osoba prowadząca działalność gospodarczą z dochodem 12 tys. zł, po opłaceniu składek, otrzyma dziś na rękę 8,8 tys. zł. Po zmianach będzie to o 690 zł mniej, czyli składka zdrowotna wzrosłaby niemal dwukrotnie. Przy dochodzie na poziomie 20 tys. zł podatnik straci 1,3 tys. zł, przy założeniu, że składkę zdrowotną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania.Jak zwracają uwagę eksperci ds. podatków, po zmianach składka zdrowotna będzie większa niż obecnie dla osób o dochodzie wyższym niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a likwidacja możliwości jej odliczania w PIT spowoduje, iż zniknie mechanizm amortyzujący tę podwyżkę.- Jeśli okazałoby się, że składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku, a ponadto musi być płacona od faktycznego dochodu, to efekt fiskalny spowodowałby znaczące zmniejszenie środków przedsiębiorcy. W przypadku, gdy wpadnie on w wyższą stawkę podatkową i ma obciążenia publiczno-prawne w wysokości 32 proc. plus 9 proc. i jeszcze do tego danina solidarnościowa, stawka podatku wzrasta w ten sposób do bardzo wysokich poziomów - mówi Marek Gadacz, ekspert ds. podatków Business Centre Club i partner w firmie doradczej CRIDO.Zdaniem Przemysława Pruszyńskiego, eksperta Lewiatana, zastąpienie stałej wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców składką naliczaną proporcjonalnie do dochodu oznaczałoby w praktyce likwidację liniowego 19-procentowego podatku dla jednoosobowych przedsiębiorstw.Marek Gadacz zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię: uwolnienie składki na ubezpieczenia społeczne.– Obecnie maksymalna kwota podstawy wymiaru składek na ZUS wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli ponad 150 tys. zł. Powyżej tego progu składka nie jest płacona. Brakuje potwierdzenia, czy obciążenia pracodawcy w stosunku do pracownika pozostaną bez zmian. Czy nie wróci jeszcze sprawa 30-krotności składki ZUS? Na razie przestało się o tym mówić, ale wciąż trzeba o tym pamiętać. W sytuacji, gdy znacząco wzrosną obciążenia dla pracodawców, zaczną oni, zamiast zajmować się rozwojem biznesu, kalkulować, jak w inny sposób odbić sobie straty, np. zmieniać umowy, dzielić etaty. A to mogłoby odbić się mocno na pracownikach – podkreśla ekspert ds. podatków Marek Gadacz.