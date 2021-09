PiS: Tegoroczny budżet jest rozwojowy. O takim przypływie dochodów nie marzyło się nikomu

PiS zadeklarował w Sejmie zdecydowane wsparcie dla tegorocznego budżetu. jest on perspektywiczny i rozwojowy. Będziemy składać poprawki, które zmienią w sposób zasadniczy strukturę proponowanych wydatków - zapowiada część opozycji.

Nowelizujemy budżet po bardzo trudnym okresie i to budżet o zaskakująco dobrej realizacji. O takiej skali nowelizacji budżetu i takim przypływie dochodów nie marzyło się nikomu, nawet ministrowi finansów - powiedział Henryk Kowalczyk.

Realizacja budżetu jest bardzo dobra. To jest wzrost dochodów nominalnych o ponad 40 mld zł rdr - podkreślił.

Baza 2020 r. była bazą z okresu pandemii, ale wzrosty przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Zakładany spadek wzrostu gospodarczego w 2020 r. był na poziomie 4,9 proc., a w wyniku dobrej polityki gospodarczej ten spadek był zaledwie 2,7 proc. - dodał.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r.

"Nowelizujemy budżet po bardzo trudnym okresie i to budżet o zaskakująco dobrej realizacji" - mówił podczas środowej debaty w Sejmie Henryk Kowalczyk (PiS). Dodał, że o takiej skali nowelizacji budżetu i takim przypływie dochodów "nie marzyło się nikomu", nawet ministrowi finansów.

Jak wskazał, realizacja budżetu jest bardzo dobra. "To jest wzrost dochodów nominalnych o ponad 40 mld zł rdr" - podkreślił. Przyznał, że baza 2020 r. była bazą z okresu pandemii, ale wzrosty przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Zwrócił uwagę m.in. na to, że zakładany spadek wzrostu gospodarczego w 2020 r. był na poziomie 4,9 proc., a "w wyniku dobrej polityki gospodarczej ten spadek był zaledwie 2,7 proc.".

"Mamy ponad 3 proc. PKB w zapasie, które teraz rozdysponujemy" - zaznaczył. Według niego to efekt "znakomitej polityki gospodarczej i przejścia przez okres pandemii. Poseł zaznaczył, że głównym źródłem wzrostu dochodów są zwiększone wpływy z podatku VAT - rosną o 55 mld zł do 214 mld zł. Wskazał też na przewidywany o 12 mld zł wzrost dochodów z podatku CIT. "To świadczy o znakomitej kondycji gospodarki. Podatek CIT jest najbardziej widocznym elementem rozwoju i wzrostu gospodarczego" - podkreślił.

Kowalczyk zauważył, że dla samorządów w tym roku będzie przeznaczona subwencja kompensująca ubytki w podatku PIT sięgająca 8 mld zł, a 4 mld zł - na wydatki związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Zapowiedział, że "w sposób zdecydowany PiS będzie wspierać ten budżet". "Jest bardzo potrzebny Polakom, bardzo potrzebny polskiej gospodarce, jest budżetem perspektywicznym i rozwojowym po okresie pandemii" - ocenił.

Dariusz Rosati (KO) przekonywał, że nie jest prawdą, iż projektowane na poziomie ok. 80 mld zł dochody są wynikiem "wspaniałej polityki rządu". "Jest wręcz odwrotnie. Te wszystkie kwoty wynikają z (...)zaniżenia dochodów w ub.r. i w roku poprzednim. To była w pełni świadoma działalność" - mówił. Wskazał m.in. na zaniżenie w noweli 2020 r. dochodów podatkowych o ok. 12 mld zł; a projekcie na ten rok - o ponad 15 mld zł.

W imieniu klubu KO wyraził zadowolenie z założonego w budżecie wzrostu wydatków dla samorządów o 12 mld zł. "Ale nasza radość tu się kończy. Nie możemy zrozumieć, jak w sytuacji, gdy w ostatnim roku umarło w Polsce 485 tys. ludzi, gdy mamy nadmiarowych zgonów 140 tys., (...) na służbę zdrowia idzie tylko 1 mld zł" - powiedział.

Podważył zasadność zwiększonych wydatków na armię. "Prawdziwa wojna toczy się w szpitalach, na SOR-ach, bo tam giną Polacy" - wskazywał. Rosati zapowiedział, że klub KO nie będzie głosował za odrzuceniem projektu, ale "chce nad nim pracować". "Jesteśmy zadowoleni z całego szeregu rozwiązań: są pieniądze dla samorządów, dla sfery budżetowej na podwyżkę wynagrodzeń. Ale będziemy składać poprawki, które zmienią w sposób zasadniczy strukturę tych proponowanych wydatków. Ochrona zdrowia, edukacja, mieszkania, energetyka, czyste powietrze to są te priorytety, a nie wydatki dodatkowe na armię czy na służby" - zaznaczył.

Również Dariusz Wieczorek (Lewica) wskazał, że jeśli chodzi o wydatki zapisane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz związanego z nią projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, "to dzisiaj trzeba wydawać przede wszystkim na ochronę zdrowia". "Klub Lewicy jest za tym, żeby debatować dalej nad tym projektem" - dodał. Jego kolega klubowy Adrian Zandberg podkreślał, że "trzeba dać polskiej budżetówce godne podwyżki". Zaznaczył, że podwyżki dla budżetówki nie mogą być uznaniowe i muszą objąć wszystkich. "A wy w tej ustawie, zamiast powszechnej podwyżki wpisaliście uznaniowe dodatki motywacyjne" - powiedział. Zapowiedział, że Lewica złoży poprawkę dot. podwyżek w budżetówce, która to "ma być zgodna z oczekiwaniami związków zawodowych". Jak mówił poseł, pracownicy budżetówki chcą skromnych 12 proc. podwyżek dla wszystkich, a państwo stać na to, żeby te pensje im podnieść.

Zdaniem Czesława Siekierskiego (Koalicja Polska), rząd prezentując nowelizację budżetu nie odnosi się w odpowiednim zakresie do wpływu inflacji na budżet i negatywne konsekwencje dla gospodarki.

Jak mówił, wpływy z aukcji CO2 powinny być przeznaczane na modernizację sektora energetycznego. "One w większości szły na bieżące finasowanie potrzeb budżetowych" - wskazywał. Poseł jest zdania, że polityka pieniężna NBP nie służy podstawowemu celowi, jakim jest utrzymanie wartości pieniądza, a bardziej celom budżetowym polityki rządu. Według Siekierskiego wydatki na siły zbrojne "są już wysokie". "W związku z tym, czy jest potrzeba je zwiększać?" - dopytywał. "Ten budżet jest takim budżetem pozorowanym. Budżet państwa utracił swoją rangę" - przekonywał.

Także Krzysztof Bosak (Konfederacja) wskazywał, że w projekcie przewidziano podniesione wydatków na "bardzo różne cele, zarówno mądre i potrzebne, jak i dyskusyjne". "Okazuje się, że podwyżki podatków, które przez ostatnie lata krytykowaliśmy - nie były tak naprawdę potrzebne. Macie dziesiątki miliardów pieniędzy, których wcześniej nie wykazywaliście. Mogliście spokojnie pozwolić ludziom egzystować, prowadzić swoje biznesy, nie przewracać ich życia i warunków pracy do góry nogami. I dziś to przyznajecie, wnosząc tę nowelizację budżetu" - powiedział Bosak. Jego zdaniem, siła nabywcza płac powinna być zachowana na tym samym poziomie.

Zdaniem Pauliny Hennig-Kloski (Polska 2050) inflacja, "która przeraża dziś obywateli, drastyczny wzrost cen, takich podstawowych potrzeb życia, jest głównym napędem wzrostu wpływów do budżetu państwa".

Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

