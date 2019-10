PiS wygrywa wybory do Sejmu i będzie nadal rządzić

Według sondażu Ipsos: PiS zdobyło w wyborach parlamentarnych 43,6 proc.; KO - 27,4 proc.; SLD - 11,9 proc. PSL - 9,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc. Przekłada się to na 239 mandatów w Sejmie dla PiS, dla KO - 130, SLD - 43, PSL 34 i Konfederacji - 13.

Szef rządu podkreślił ponadto, że wynik daje PiS "ogromny, społeczny mandat". "Mimo tych wielu przeciwności - wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata, droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego" - powiedział.Premier podziękował wszystkim Polakom, również tym, którzy głosowali na konkurentów PiS. "Będziemy starali się ich w ciągu czterech lat przekonywać do naszej wizji rozwoju, do naszej wizji rozwoju Polski. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Polakom" - oświadczył Morawiecki.Na koniec wieczoru wyborczego głos zabrał szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński, który podziękował wszystkim sztabowcom pracującym w kampanii. "Jako szef sztabu nic bym nie zdziałał gdyby nie moi znakomici współpracownicy, sztabowcy, z przewodniczącym komitetu wykonawczego (…) Krzysztofem Sobolewskim" - powiedział. "Mamy znakomitego lidera, mamy znakomitego premiera i z Bożą i Państwa pomocą wygrywamy. Dziękuje serdecznie" - powiedział Brudziński.Do wyniku wyborów odniósł się lider PO Grzegorz Schetyna"Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy byli przy urnach wyborczych, którzy głosowali na partie opozycyjne, a szczególnie tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską" - powiedział.Jak mówił "to była wielka praca, to była trudna kampania, to były trudne cztery lata, to nie była równa walka". "Tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody" - dodał."Wierząc w zwycięstwo w Senacie chciałbym powiedzieć, że to jest jedyna droga, dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę też powiedzieć, że wszystko jest przed nami - wybory prezydenckie, i tam też będziemy gotowi i te wybory wygramy, to jest nasza obietnica" - oświadczył Schetyna.Dodał, że chciałby przekazać "tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie, o dominacji, którzy chcą układać państwo tak, by w nim dobrze było tylko im - chcę im powiedzieć: nie będzie Budapesztu w Warszawie" - powiedział lider PO.