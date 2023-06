PIU: w I kwartale ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 11,3 mld zł

Prawie 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych otrzymali Polacy w I kwartale br. - podała w poniedziałek Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). W stosunku do ubiegłego roku wzrosły m.in. wypłaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Z danych PIU wynika, że w I kwartale ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 11,3 mld zł, w tym 4,5 mld zł z ubezpieczeń na życie, 4,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) i 2,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Jak podano, wypłaty w ubezpieczeniach na życie odzwierciedlają aktualną sytuację demograficzną - poziom śmiertelności w stosunku do tego, co obserwowano w pandemii, wraca do wartości sprzed 2020 r., dlatego w ubezpieczeniach na życie widoczny jest spadek wypłat. Wzrosły wydatki na ubezpieczenia na życie - w I kwartale 2023 r. Polacy przeznaczyli na nie 5,5 mld zł, o 5,4 proc. więcej niż rok temu.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,8 mld zł, o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła w I kwartale 2023 r. 507 zł, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 8,8 tys. zł, o 15,4 proc. więcej niż przed rokiem.

"Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę - to główny element konkurencji na tym rynku. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta nie kierują się wyłącznie ceną i chęcią ograniczenia kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco" - skomentował prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w informacji.

W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w I kwartale br. ponad 0,9 mld zł, o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Wzrosła jednak średnia szkoda z 3,25 na 3,5 tys. zł.

Jak poinformowano, polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kwartale br. 2,2 mld zł zysku netto, czyli o 190 proc. więcej niż przed rokiem. Wskazano, że wpływ na to mają przede wszystkim zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją. Dodano, że znaczenie ma również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 440 mln zł podatku dochodowego.

