Piwo mocno zdrożeje po gwałtownym skoku kosztów produkcji

Globalny koszt towarów niezbędnych do produkcji, pakowania i transportu piwa wzrósł o 62 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. To przełoży się na znaczne podwyżki cen na sklepowych półkach.

Cena standardowej butelki piwa w polskim supermarkecie już wzrosła o 28 proc. w ciągu dwóch lat, 10 punktów procentowych powyżej inflacji.

Koszty benzyny zwiększyły się najbardziej od dwóch lat, bo aż o 138 proc., podczas gdy ceny jęczmienia i słodu, z powodu wojny na Ukrainie skoczyły odpowiednio o 104 proc. i 87 proc.

Dwuletnia zwyżka o 62 proc. kosztów produkcji piwa mocno przekracza poziom inflacji w Polsce, co wskazuje na to, że portfele wielbicieli piwa ucierpią jeszcze bardziej.

Indeks piwny firmy eToro (prosty indeks ważony) opiera się na bieżących globalnych cenach koszyka sześciu towarów potrzebnych do produkcji i sprzedaży piwa – pszenicy, jęczmienia, ryżu, słodu, aluminium (do puszek) i benzyny (do transportu i rolnictwa).

Produkcja piwa podrożała o 62 procent w ciągu dwóch lat

Od 20 sierpnia 2020 roku wzrósł on o 62 proc., przy czym wojna na Ukrainie odgrywa znaczącą rolę w kosztach, z którymi obecnie borykają się piwowarzy.

- Przeciętna supermarketowa cena półlitrowej butelki piwa Żywiec skoczyła w ciągu ostatnich 2 lat o 28 proc. To prawie 10 punktów procentowych powyżej wzrostu inflacji w tym samym czasie. Nasz Beer Index pokazuje, że to jeszcze nie koniec wzrostów, i kolejne podwyżki mogą być przed nami. Na ceny mogą także wpływać niedobory składników do produkcji, takich jak na przykład dwutlenek węgla - mówi Paweł Majtkowski, analityk rynków w eToro, firmy świadczącej usługi finansowe.

W ocenie Pawła Majtkowskiego, to bardzo niefortunny czas na podwyżki cen piwa, bowiem Oktoberfest w Monachium zaczyna się już za kilka tygodni, a w listopadzie startują Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej z udziałem naszej drużyny.

- Poza ceną produkcji co rok rośnie także akcyza na piwo, co jeszcze bardziej potęguje wzrost cen. Okazuje się zatem, że jednym z największych wygranych w tej sytuacji będzie budżet. Przeciętny Polak powyżej 15. roku życia wypija bowiem rocznie 136 litrów piwa, na co wydaje około 900 zł, z czego prawie 40 proc. to podatki - dodaje Majtkowski.

Benzyna - niezbędna do produkcji składników piwa, a także do jego transportu - odnotowała największy wzrost cen spośród wszystkich pozycji w koszyku piwa, a jej koszt skoczył o 138 proc., głównie dzięki wojnie na Ukrainie i ograniczonym dostawom ropy naftowej z Rosji.

Koszty jęczmienia i słodu również gwałtownie wzrosły, odpowiednio o 104 proc. i 87 proc. w tym samym okresie, również w dużej mierze dzięki zakłóceniom spowodowanym wojną, przy czym uważa się, że Rosja i Ukraina dostarczają aż 30 proc. światowego eksportu jęczmienia.

Tanieje tylko ryż

Jak wynika z danych eToro, ryż jest jedynym towarem w Indeksie Piwnym, którego cena zmalała w ciągu ostatnich dwóch lat, spadając o 1 proc. od połowy sierpnia 2020 roku. Uważa się, że stabilna cena tego zboża - które jest używane jako dodatek w połączeniu ze słodem jęczmiennym w celu rozjaśnienia piwa - wynika z tego, że od 2007 roku podaż przewyższa popyt każdego roku, co prowadzi do gromadzenia się dużych zapasów.

