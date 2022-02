Pizza jest coraz droższa, ale Polacy się nią zajadają

Pizza od lat jest jednym z najpopularniejszych dań w Polsce. Wraz ze Szwedami i Włochami jesteśmy jej czołowymi konsumentami w Europie. Koszty surowcowe jej produkcji wzrosły jednak aż o około 32 proc. w latach 2010-2021 - wyliczył bank BNP Paribas.

Rynek pizzy w Polsce rozwija się prężnie

Pizza to jedno z najpopularniejszych dań, które z łatwością znaleźć można w wielu miejscach takich jak sklepy convenience, stacje benzynowe czy w restauracjach niewyspecjalizowanych w kuchni włoskiej. Typowych pizzerii w Polsce funkcjonuje około 9 tysięcy – podaje firma Stava w swojej dorocznej publikacji o rynku pizzy.



Zamiłowanie Polaków do nowych technologii i wygody pokazują też stale rosnące udziały pizzy z dowozem w całkowitej konsumpcji tego produktu. Około 70 proc. Polaków decyduje się na taki sposób konsumpcji (dane firmy Mintel), a pizza łącznie z kuchnią włoską stanowiły 30 proc. zamówień z dowozem w 2020 roku, według danych Pyszne.pl. Polscy konsumenci w dostawie najczęściej zamawiają pizzę Capricciosę, Margheritę i Pepperoni.

Rozwija się także segment pizzy nabywanej w handlu detalicznym. Polacy coraz chętniej zamiast wersji mrożonej wybierają w supermarketach pizzę chłodzoną. Rynek ten wartościowo wzrósł o około 250 proc. na przestrzeni ostatnich lat. Według firmy Mintel, jedynie co czwarty konsument w 2021 roku wybrał pizzę chłodzoną jako alternatywę do restauracji, z kolei w przypadku pizzy mrożonej był to już co drugi Polak.

Cena pizzy pokazuje zmiany w portfelach Polaków

