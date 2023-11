PKB Polski wzrósł o 0,4 proc. rok do roku w III kwartale 2023 roku – podał GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w III kwartale o 1,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2023 r. PKB wzrósł o 0,3 proc. r/r.

Jak podano w komunikacie:

"Wracamy nad kreskę" – skomentowali te dane analitycy Pekao, zwracając uwagę, że jest to odczyt zgodny z oczekiwaniami.

Pod koniec października GUS potwierdził, że w I kwartale 2023 roku PKB Polski spadło o 0,3 proc. rok do roku, a w II kwartale – o 0,6 proc.

W innych okolicznościach nie byłby to powód do zadowolenia, tutaj to sygnał, że minęliśmy punkt zwrotny cyklu. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem wzrostu poniżej potencjału – dodali ekonomiści z Pekao.