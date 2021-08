PKB Polski wystrzelił do poziomu dwucyfrowego

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 r. wzrósł o 11,1 proc. w ujęciu rocznym w porównaniu ze spadkiem o 0,9 proc. rok do roku w I kwartale 2021 r. - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 10,9 proc. rdr.

We wtorek GUS opublikował wstępne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. Według GUS, wzrost gospodarczy wyniósł 11,1 proc., licząc rok do roku.

Odbicie napędzał popyt wewnętrzny - dynamicznie wzrosła konsumpcja gospodarstw domowych, umiarkowanie inwestycje - uważają ekonomiści PIE. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie wyraźnie niższe.

Konsekwencją szybkiego tempa wzrostu jest podwyższona inflacja. Według wstępnego szacunku CPI wzrósł w sierpniu do 5,4 proc.

We wtorek GUS opublikował wstępne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. Według GUS, wzrost gospodarczy wyniósł 11,1 proc., licząc rok do roku. We wcześniejszym tzw. szybkim szacunku GUS podawał, że wzrost PKB w II kw. 2021 r. wyniósł 10,9 proc., licząc rok do roku. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 5,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 13,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 12,8 proc. rdr.

Wzrost PKB w 2q21 wyniósł rekordowe 11,1% r/r. Ważne, że odbudowa gospodarki po pandemicznym szoku następuje nie tylko za sprawą dwucyfrowego wzrostu konsumpcji (13,3% r/r) wspieranego poprawą na rynku pracy, ale również dalszego odbicia inwestycji (5% r/r). — Piotr Bujak (@pbujak) August 31, 2021

"Odbicie napędzał popyt wewnętrzny - dynamicznie wzrosła konsumpcja gospodarstw domowych, umiarkowanie inwestycje. Co zaskakujące, wbrew badaniom ankietowym tempo wzrostu podwyższały zapasy, które dodały 2,9 pkt do łącznej dynamiki PKB. Również dobre wyniki przemysłu nie przełożyły się na wysoką kontrybucję eksportu netto" - napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do wtorkowych danych GUS.

Kolejne kwartały będą wyraźnie słabsze dla PKB

Zdaniem ekonomistów PIE, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie niższe.



"W kolejnych kwartałach wzrost PKB spowolni do 5 proc. z uwagi na mniej sprzyjające efekty statystyczne. Dalej będziemy obserwować wysoki popyt wewnętrzny i zagraniczny. Wzrost aktywności w Polsce będzie zbliżony do pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz nieco szybszy niż w państwach strefy euro. Bieżące prognozy analityków wskazują, że polska gospodarka zakończy rok 2021 o przeszło 5 proc. większa niż w 2020 roku. W przypadku strefy euro prognozy oscylują blisko 4,5 proc., pomimo silniejszego załamania aktywności rok temu" - stwierdzono w komentarzu PIE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl