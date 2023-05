PKM Katowice szuka kobiet do prowadzenia autobusów

W PKM Katowice pracuje około 500 kierowców autobusów, z czego 29 to kobiety. Przedsiębiorstwo zainaugurowało kampanię rekrutacyjną, która ma zachęcić kolejne kandydatki do pracy. Praca kierowcy autobusu jest również zajęciem dla pań – zaznaczają przedstawiciele firmy.

"Dziewczyny za kierownice w PKM Katowice!" to hasło kampanii, której elementem jest także strona uruchomiona internetowa - dziewczynyzakierownice.pl.

Autorzy akcji chcą obalić mity, według których prowadzenie autobusu wymaga dużo siły, pojazdy są przestarzałe i niewygodne, a oprócz prowadzenia autobusu trzeba jeszcze zmieniać w nim ciężkie koła, czyścić czy tankować. W PKM Katowice autobusy prowadzi obecnie 29 pań i ta liczba jest z każdym rokiem coraz wyższa.

"Wiele osób myśli, że praca kierowcy autobusu jest typowo męskim zajęciem - a to nieprawda. Wiele czynników przemawia za tym, że to właśnie kobiety mogą u nas znaleźć pracę, która pomoże im pogodzić życie osobiste i pracę. Nasz tabor jest bardzo nowoczesny, dzięki czemu prowadzenie autobusu jest co najmniej tak komfortowe, jak samochodu osobowego. Od niektórych pań, które kierują autobusami słyszałem, że nawet bardziej" - przekonuje prezes PKM Katowice Roman Urbańczyk.

Przedstawiciele przewoźnika zaznaczają, że tabor PKM Katowice jest nowoczesny i łatwy w obsłudze. Pojazdy mają m.in. automatyczną skrzynię biegów czy wspomaganie kierownicy. Ponadto kierowca jest odpowiedzialny jedynie za prowadzenie autobusu. Wszystkie prace związane z obsługą serwisową przejmuje to zadanie personelu technicznego.

Przedsiębiorstwo zapewnia też, że pomaga swoim pracownikom łączyć pracę z życiem prywatnym - odbywa się ona w sztywnych godzinach i często można dopasować ją do własnych potrzeb i innych zobowiązań, co jest to szczególnie przydatne w przypadku rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi.

"W takiej sytuacji praca zmianowa jest rozwiązaniem wielu problemów. Harmonogram pracy można także dopasować do własnych preferencji - niektórzy kierowcy lubią, kiedy codziennie wyjeżdżają na inną linię, bo nie lubią stagnacji. Natomiast jeśli kierowca woli, dostaje swoją stałą linię, po której podróżuje na co dzień" - przekonuje PKM.

Niektóre spośród pań, które prowadzą autobusy w katowickim przedsiębiorstwie prawo jazdy kategorii D zdało już po 40. roku życia, wiele z nich ma wyższe wykształcenie, jedna z pań z powodzeniem łączy pracę w PKM z wychowywaniem kilkorga dzieci, pracuje w nim także małżeństwo, które na zmianę jeździ autobusem, aby móc połączyć pracę z opieką nad dziećmi.

Przewoźnik zaznacza, że podstawową cechą, która jest wymagana od kandydatki do pracy jest posiadanie prawa jazdy kategorii B i chęć do prowadzenia większych pojazdów. PKM Katowice pomaga zorganizować kurs na prawo jazdy kategorii D, który jest współfinansowany. Natomiast jeśli ktoś już takie prawo jazdy posiada, wtedy organizowany jest przyspieszony kurs kwalifikacji zawodowej, który również jest częściowo finansowany przez przewoźnika.

Szczegółowe informacje na temat pracy w PKM można znaleźć na stronie dziewczynyzakierownice.pl. Można przez nią również wysłać CV. Do pracy w PKM zachęcają także jeżdżące po ulicach specjalnie oklejone autobusy oraz reklamy w stacjach radiowych.

