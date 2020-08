PKM Sosnowiec kupi 14 nowych autobusów elektrycznych za ponad 46 mln zł

14 nowych autobusów elektrycznych zasili flotę sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM). W czwartek przewoźnik podpisał wartą ponad 46,3 mln zł umowę z firmą Solaris na ich dostawę. Na ulicach Zagłębia Dąbrowskiego nowe pojazdy pojawią się za rok.

Autobusy będą wykorzystywane na 11 liniach kursujących po Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Czeladzi i Wojkowicach.

Wśród zamówionych pojazdów jest pięć przegubowych (za ponad 3,7 mln zł każdy) - będą to pierwsze tego typu autobusy elektryczne w sosnowieckim PKM-ie. Pozostałe dziewięć to pojazdy 12-metrowe, za ponad 2,6 mln zł każdy.

Jedyną ofertę w przetargu na dostawę autobusów złożył właśnie Solaris. Sosnowiecki PKM zakładał, że zamówienie uda się zrealizować za łączną kwotę 41 mln zł, ostatecznie jednak - ze względu na zaproponowane przez Solarisa wyposażenie - zdecydowano o zakupie za ponad 46,3 mln zł. Blisko 30 mln zł z tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

Przedstawiciele sosnowieckiego przewoźnika podkreślają m.in. dużą pojemność baterii, jakimi będą dysponować autobusy - w pojazdach przegubowych to 470 kWh, a w 12-metrowych 316 kWh. Dla porównania - w trzech autobusach elektrycznych, kupionych przez PKM Sosnowiec od Solarisa w 2017 r., pojemność akumulatorów litowo-jonowych wynosi 200 kWh.

"Pierwszy z sosnowieckich elektryków do dziś przejechał już niemal 700 tys. kilometrów. Nowe autobusy będą miały jeszcze większe możliwości" - ocenił w czwartek dyrektor PKM Sosnowiec Piotr Drabek.

Oprócz nowych autobusów, podpisana w czwartek umowa obejmuje także montaż trzech ładowarek pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta obecnie przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na sosnowieckim dworcu autobusowym przy ulicy Mościckiego, a pozostałe dwie w bazie PKM przy ulicy Lenartowicza.

"Tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu" - wyjaśnił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Nowe pojazdy pojawią się na 11 liniach: nr 34, 90, 100, 160S, 182, 188, 299, 723, 818 i 902N. Nowością będzie barwa autobusów, które będą miały żółty odcień - zgodny z systemem identyfikacji Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, czyli organizatora transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Każdy z autobusów będzie wyposażony w kilka kamer monitoringu, klimatyzację, ładowarki USB, WiFi, a także system systemy liczenia pasażerów oraz elektroniczne tablice informacyjne.