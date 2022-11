PKN Orlen: 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej trafi do Saudi Aramco do 20 grudnia br.

30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej trafi do Saudi Aramco nie później niż do 20 grudnia br. - poinformował we wtorek PKN Orlen.

Dyrektor o spraw inwestycji kapitałowych w PKN Orlen Robert Śleszyński na pytanie, na jakim etapie obecnie znajduje się transakcja z Saudi Aramco i kiedy arabski potentat obejmie 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej powiedział: "sam fakt transakcji to jest informacja poufna, ale raczej szybciej niż później" - stwierdził Śleszyński i zapewnił, że rozmowy z Saudi Aramco są "bardzo konstruktywne i biznesowe".

Wyjaśnił, że do objęcia udziałów rafinerii musi dojść nie później niż do 20 grudnia br. Wynika to bowiem z uzgodnień z Komisją Europejską dotyczących realizacji środków zaradczych umożliwiających przejęcie Grupy Lotos - właściciela Rafinerii Gdańskiej przez Orlen.

"Zaryzykuję taką tezę, że wymiana doświadczeń z globalnym graczem, który ma rafinerie na całym świecie, to jest dodatkowa jakość i dodatkowa wiedza, której my nie mieliśmy do tej pory. Te rozmowy czasem są trudne, czasami bardzo trudne, ale to wynika z pewności siebie i z dostępu do wiedzy oczywiście też do kapitału" - stwierdził Śleszyński.

Zwrócił uwagę, że to PKN Orlen ma 70 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

"To nie jest tak, że ktoś nam podyktuje, co mamy robić, albo zastopuje nam działanie rafinerii, natomiast możemy powiedzieć, że ta wymiana doświadczeń i wiedzy istnieje. Ona też buduje się czasem w postaci ścierania się. To trzeba jasno powiedzieć" - podkreślił Śleszyński.

Dodał, że "to jest dość budujące, jak patrzę na to jak nasza organizacja też zmieniła mentalność, że trzeba z takim partnerem o takim doświadczeniu współpracować i podejmować decyzje optymalne nie tylko dla siebie. To też buduje wartość i wiedzę, której nie mieliśmy skąd zdobyć".

Śleszyński przyznał, że Arabowie inwestują w rafinerię w Gdańsku z jednego powodu" "ta konwersja ropy w kierunku petrochemikaliów jest dla nich kluczowa, oni to mają zapisane w strategii, więc idziemy powoli systematycznie z dostosowanie rafinerii pod program rozwoju petrochemii".

PKN Orlen informował w lipcu, że prowadzi rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej. Jak wówczas podawał koncern, zakres trójstronnego porozumienia o współpracy ze stycznia miał zostać rozszerzony "o ocenę potencjalnego wspólnego rozwoju projektu kompleksu petrochemicznego obejmującego wielkoskalowy kraker parowy z mieszanym wsadem wraz z instalacjami pochodnymi, który byłby zintegrowany z rafinerią w Gdańsku".

Grupa Orlen to obecnie, po połączeniu z Grupą Lotos i ostatnio z PGNiG, koncern multienergetyczny, największy w Europie Środkowej, jeden z największych w Europie i 155. na świecie, jeżeli chodzi o przychody na świecie. Z kolei Saudi Aramco to koncern z Arabii Saudyjskiej, będący największym na świecie pod względem produkcji dziennej podmiotem wydobywczym - zapewnia ok. 10 proc. globalnego zapotrzebowania na ropę naftową.

W styczniu PKN Orlen podpisał z Saudi Aramco długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Koncern szacował wtedy, że po połączeniu z Grupą Lotos, co stało się w sierpniu, zapewni to do 45 proc. łącznego zapotrzebowania na surowiec całej Grupy Orlen zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Obecnie Orlen zaznaczył, że może liczyć także na Saudi Aramco, jeśli chodzi o dostawy innych produktów naftowych.

PKN Orlen poinformował we wtorek, że EBITDA LIFO Grupy w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 11,68 mld zł. Z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia grupy Lotos w wysokości 5,92 mld zł EBITDA LIFO grupy Orlen wyniosła 17,55 mld zł.

Orlen podał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła w trzecim kwartale 8,62 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kwartale blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej. Blisko połowa przychodów pochodziła ze sprzedaży za granicą.

Orlen informował niedawno, że tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu zwiększy w III kwartale 2022 roku skonsolidowaną EBITDA grupy o ok. 5,9 mld zł.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w III kw. 12,7 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem.

