PKN Orlen: 7,4 mld zł nakładów na strategię wodorową do 2030 r.(aktualizacja)

Rada Nadzorcza PKN Orlen zatwierdziła w środę strategię wodorową spółki do 2030 r., przewidującą ok. 7,4 mld zł nakładów. Główne kierunki to mobilność, rafineria i petrochemia, badania, rozwój i innowacje oraz przemysł i energetyka - poinformował PKN Orlen.

Według Orlenu, inwestycje umożliwią koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o OZE i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

Do końca tej dekady Grupa Orlen planuje ok. 0,5 GW nowych mocy wytwórczych opartych na wodorze z OZE oraz przetwarzania odpadów komunalnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki budowie łącznie 10 hubów wodorowych, głównie w Polsce, ale też w Czechach. Będzie w nich wytwarzane około 60 tys. ton nisko- i zeroemisyjnego wodoru rocznie - wskazał koncern.

Orlen podkreślił, że zastosowanie technologii magazynowania i wykorzystania CO2 (CCS/CCU), umożliwi obniżenie emisyjności produkcji kolejnych 120 tys. ton wodoru z instalacji produkcyjnych w Płocku.

W obszarze mobilności strategia zakłada wytwarzanie i dostarczanie wodoru dla sektora transportu, m.in. budowa Polsce, Czechach i na Słowacji ponad 100 stacji tankowania wodoru. Spółka planuje, że Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 28, a w Czechach ok. 26. Obecnie Orlen ma dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W 2022 r. mają powstać kolejne cztery: trzy w Czechach i jedna w Polsce, w Krakowie. Z kolei w 2023 r. planowane jest uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach. Na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla aut osobowych i autobusów.

Zbudowane mają zostać również instalacje do produkcji wodoru jakości automotive, w który będą zaopatrywane stacje. Zgodnie ze strategią, koncern chce wytwarzać co najmniej 19 tys. ton wodoru z przeznaczeniem dla transportu.

W obszarze rafinerii i petrochemii wodór ma być głównym czynnikiem dekarbonizacji, a koncern planuje skupić się na optymalnej kosztowo redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru, m.in. poprzez budowę przed 2030 r. instalacji CCS/CCU i magazynowania CO2.

W obszarze badań, rozwoju i innowacji Orlen zamierza skoncentrować się nm.in. na budowie kompetencji wewnętrznych w całym łańcuchu wartości wodoru, wspierających realizowane inicjatywy inwestycyjne. Do 2025 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku ma powstać pracownia wodorowa, gdzie będą prowadzone testy badania w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.

W obszarze przemysłu i energetyki strategia zakłada, że nowe jednostki z turbinami gazowymi, powstające w ramach koncernu, będą miały możliwość współspalania wodoru. W dalszej perspektywie nadwyżki nisko- i zeroemisyjnego wodoru będzie można przeznaczyć na potrzeby innych gałęzi przemysłu w kraju i za granicą, m.in. w ramach planowanej Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru).

W ocenie Orlenu, realizacja wszystkich tych przedsięwzięć pozwoli na produkcję nisko i zeroemisyjnego wodoru w Grupie Kapitałowej w 2030 r. na poziomie ok. 50 proc. całego planowanego wolumenu produkcji wodoru. Ma to prowadzić do uniknięcia emisji ok. 1,6 mln ton CO2 z produkcji wodoru rocznie.

Jak zastrzegła spółka, skala planowanych w strategii wodorowej nakładów inwestycyjnych może zostać obniżona dzięki wykorzystaniu zewnętrznego finansowania, w tym bezzwrotnego, związanego z innowacjami i transformacją energetyczną.

Jak oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern musi maksymalizować zyski i dynamicznie rozwijać nowe obszary działalności. "To również one będą napędzały naszą transformację i budowę koncernu multienergetycznego. Tylko w ten sposób skutecznie odpowiemy na wyzwania stojące przed sektorem paliwowym i energetycznym" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie Orlenu.

"Już mamy silne kompetencje w rozwoju technologii wodorowych, poparte dużym doświadczeniem. Z kolei realizacja strategii w tym obszarze uplasuje nas jako partnera pierwszego wyboru w budowaniu gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej" - podkreślił prezes PKN Orlen.

