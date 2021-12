PKN Orlen analizuje rynek producentów napojów energetycznych

PKN Orlen szuka potencjalnych dostawców będących producentami napojów energetycznych, które pod marką własną koncernu byłyby odsprzedawane w punktach detalicznych. Trwa postępowanie dotyczące rozpoznania rynku oraz analizy możliwości potencjalnych dostawców w tym zakresie.

Jak podał PKN Orlen, wstępne propozycje w ramach ogłoszonego zapytania o informację można składać do środy 15 grudnia. Koncern wyjaśnił, że celem postępowania jest "rozpoznanie rynku oraz analiza możliwości potencjalnych dostawców w zakresie produkcji i dostaw napojów energetycznych pod marką własną PKN Orlen do dalszej ich odsprzedaży w punktach detalicznych".

Koncern podkreślił, iż odpowiedź na opublikowane zapytanie "jest pierwszym krokiem w procesie wyboru dostawców będących producentami napojów energetycznych". "Orlen zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszego postępowania i ewentualnego wyboru oferenta według własnego uznania lub unieważnienia akcji w całości lub w części bez podawania przyczyn" - zaznaczono w ogłoszeniu.

PKN Orlen posiada obecnie w całej Polsce 1800 stacji paliw. Na większości z nich prowadzi jednocześnie pozapaliwową sprzedaż detaliczną, w tym napojów, oraz punkty gastronomiczne w formacie Stop Cafe. Według danych koncernu na koniec trzeciego kwartału br. takich placówek jest 1733.

Pod koniec czerwca PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt nowego formatu sprzedaży detalicznej "Orlen w ruchu" z asortymentem sklepowo-gastronomicznym. Koncern zapowiedział wówczas, że w ramach rozwoju oferty pozapaliwowej do końca roku powstanie w całej Polsce ok. 40 takich placówek, a w ciągu najbliższych czterech lat ok. 900.

Zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r. nakłady na rozwój segmentu detalicznego mają wynieść w tym czasie ok. 11 mld zł.