PKN Orlen chce przygotować grę strategiczną do szkolenia stażystów

PKN Orlen szuka podmiotu, który przygotuje grę strategiczną, będącą symulacją biznesową w formule szkolenia e-learningowego. Jak wyjaśnia spółka, celem gry ma być nabycie przez studentów odbywających tam staż wiedzy o jej funkcjonowaniu, np. w obszarach produkcji rafineryjnej i petrochemicznej.

W ogłoszonym postępowaniu PKN Orlen poinformował, że oferty na realizację gry strategicznej - symulacji biznesowej w formule szkolenia e-learningowego można składać tam do 25 maja.

Spółka wyjaśniła, że "celem jest nabycie wiedzy przez stażystów - studenci czołowych uczelni realizujący staż w PKN Orlen - o funkcjonowaniu firmy". Jak zaznaczył płocki koncern, chodzi szczególnie o uwzględnienie takich obszarów, jak: produkcja rafineryjna i petrochemiczna, marketing i komunikacja, finanse i kontroling, a także sprzedaż, w tym zarządzanie stacjami paliw, logistyka i łańcuch dostaw oraz HR wraz z budowaniem postaw pracowników.

"Treści szkolenia powinny odnosić się mechanizmów biznesowych i być na tyle ogólne, aby nie podlegały szybkiej dezaktualizacji oraz jednocześnie odnosiły się do specyfiki branży PKN Orlen" - podkreśliła spółka w opublikowanej dokumentacji postępowania. Wskazała przy tym, iż szkolenie "powinno być w formule grywalizacji, w trakcie którego stażysta ma przypisanego wirtualnego mentora oraz przypisane przez niego zadania do wykonania".

Odnosząc się do szczegółów, PKN Orlen wspomniał m.in., że oczekiwana gra strategiczną powinna być "grą decyzyjną z wysoką dynamiką", podkładem muzycznym, angażującą interaktywnie uczestników i uwzględniającą różne formy przekazu, w tym film, quiz, prezentacje. Według płockiego koncernu, szkolenie w tej formule powinno obejmować realizację kolejnych zadań przez danego stażystę - automatycznie sterowanych przez program oraz umożliwiać włączenie do szkolenia materiałów korporacyjnych, jako dodatkowych.

Jak zaznaczył PKN Orlen potencjalni dostawcy proszeni są o przedstawienie m.in. proponowanej fabuły gry wraz przedstawieniem narzędzi, np. gra, symulacja, quiz, a także proponowanej szaty graficznej oraz informacji o przewidywanym czasie trwania szkolenia w podziale na poszczególne części. Odnosząc się do terminu dostarczenia usługi, spółka podała, iż optymalnie jest to 30 lipca 2020 r., a najpóźniej do 30 września 2020 r., co oznacza osadzenie jej na platformie e-learningowej po testach.