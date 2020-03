PKN Orlen chce wyposażyć stacje paliw w urządzenia ratujące życie w przypadku zadławień

PKN Orlen planuje kupić 460 urządzeń ratujących życie w przypadku zadławień. Zostaną w nie wyposażone stacje paliw spółki, które mają ofertę gastronomiczną w formacie Stop Cafe. Koncern ogłosił właśnie zapytanie ofertowe w tej sprawie.

W opublikowanej w środę dokumentacji postępowania, PKN Orlen wyjaśnił, że chodzi o analizę rynku dostawców urządzeń do ratowania życia w przypadku zadławień poprzez udrożnienie dróg oddechowych.

"PKN Orlen planuje zakupić 460 szt. urządzeń dla stacji paliw w formacie Stop Cafe 2.0. zlokalizowanych w całej Polsce" - zaznaczył w ogłoszeniu płocki koncern. Jak podał, oferty w postępowaniu można składać do 25 marca.

Wśród warunków technicznych dla urządzeń ratujących życie w przypadku zadławień, PKN Orlen wspomniał m.in., iż powinny być one dostosowane do użycia w przypadku osób w różnym wieku, w tym dzieci; powinny być proste w obsłudze i możliwe do użytkowania przez pracowników stacji po przeszkoleniu metodą e-learning.

PKN Orlen jest największym w Polsce podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej i jednym z największych w Europie w tym segmencie. Ma na polskim rynku największą sieć stacji paliw. Związany z ofertą pozapaliwową format Stop Cafe 2.0. to punkty gastronomiczne na stacjach płockiego koncernu.

Według danych PKN Orlen na koniec 2019 r. na 1800 stacji paliw spółki w Polsce działało 1699 punktów Stop Cafe, włączając w to 518 sklepów convenience pod marką O!SHOP.