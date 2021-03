PKN Orlen dostarcza odbiorcom 350 ton skroplonego tlenu tygodniowo

350 ton skroplonego tlenu technicznego z zakładów PKN ORLEN w Płocku i ANWIL we Włocławku trafia obecnie do odbiorców zewnętrznych - podał w środę PKN Orlen.

Jak podała w komunikacie spółka, zwiększyła "trzykrotnie podaż na rynek skroplonego tlenu technicznego, z którego powstaje tlen medyczny, wykorzystywany do skutecznej walki z COVID-19".

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony odbiorców zewnętrznych, obecnie zakład PKN Orlen w Płocku produkuje 300 ton, a ANWIL we Włocławku 50 ton skroplonego tlenu technicznego tygodniowo - poinformował koncern, zaznaczając, że chodzi o ilości przeznaczone na sprzedaż.

"Odpowiadając na potrzeby rynku zoptymalizowaliśmy produkcję skroplonego tlenu technicznego, aby zmaksymalizować jego podaż dla klientów zewnętrznych" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zaznaczył PKN Orlen, skroplony tlen techniczny odbierany z zakładów koncernu jest produktem początkowym do wytworzenia substancji czynnej, która w dalszym łańcuchu poprzez badanie oraz certyfikacje staje się tlenem medycznym, wykorzystywanym w walce z SARS-Cov-2. Spółka zaopatruje w skroplony tlen techniczny odbiorców nie posiadających własnych stacji separacji powietrza, a mogących być wytwórcami tlenu medycznego dostarczanego do szpitali, zarówno w formie ciekłej do zbiorników, jak i w butlach - podkreślił Orlen.

Koncern zapewnił również, że obecnie odbiory skroplonego tlenu technicznego przez podmioty zewnętrzne realizowane są zgodnie z założonymi harmonogramami, a podaż odzwierciedla możliwości logistyczne i magazynowe odbiorców tego produktu.

Orlen zaznaczył, że jego zakłady w Płocku i we Włocławku to jednostki "najbardziej wysunięte na północ kraju jeśli chodzi o produkcję tlenu technicznego". "Dlatego działania Grupy Orlen nie tylko zwiększają ogólny bilans skroplonego tlenu technicznego, ale również przyczyniają się do skrócenia czasu dostaw produktu do szpitali w tej części Polski" - podała spółka.

